В Актобе осужденный из колонии пропагандировал терроризм

Пропагандировавшего терроризм и разжигавшего рознь в учреждении уголовно-исправительной системы МВД осудили в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении, Комитетом национальной безопасности завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина "Е" по факту пропаганды терроризма и разжигания религиозной розни в учреждении уголовно-исправительной системы МВД.

"28 декабря 2022 года судом № 2 Актобе он признан виновным по ст. 174 и ч. 2 ст. 256 УК РК и приговорен к 6 годам лишения свободы", – говорится в публикации.

Кроме того, пресс-служба Комитета уточнила, что осужденный с 2015 года отбывал наказание за экстремистское преступление.

"До настоящего времени придерживался радикальной идеологии, которую распространял среди лиц, содержащихся в колонии". Пресс-служба КНБ РК

Вина подсудимого полностью доказана материалами уголовного дела, приговор вступил в законную силу, заключили в КНБ.

28 ноября стало известно, что жителя Темиртау осудили на 7 лет за пропаганду терроризма.