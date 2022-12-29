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Законодательство РК

В Актобе осужденный из колонии пропагандировал терроризм

В Актобе осужденный из колонии пропагандировал терроризм Фото: Zakon.kz
Пропагандировавшего терроризм и разжигавшего рознь в учреждении уголовно-исправительной системы МВД осудили в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении, Комитетом национальной безопасности завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина "Е" по факту пропаганды терроризма и разжигания религиозной розни в учреждении уголовно-исправительной системы МВД.

"28 декабря 2022 года судом № 2 Актобе он признан виновным по ст. 174 и ч. 2 ст. 256 УК РК и приговорен к 6 годам лишения свободы", – говорится в публикации.

Кроме того, пресс-служба Комитета уточнила, что осужденный с 2015 года отбывал наказание за экстремистское преступление.

"До настоящего времени придерживался радикальной идеологии, которую распространял среди лиц, содержащихся в колонии".Пресс-служба КНБ РК

Вина подсудимого полностью доказана материалами уголовного дела, приговор вступил в законную силу, заключили в КНБ.

28 ноября стало известно, что жителя Темиртау осудили на 7 лет за пропаганду терроризма.

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Анастасия Московчук
КНБ Актобе
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