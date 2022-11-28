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Жителя Темиртау осудили на 7 лет за пропаганду терроризма

Жителя Темиртау осудили на 7 лет за пропаганду терроризма Фото: Zakon.kz
Житель Темиртау приговорен к лишению свободы за пропаганду терроризма. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Комитета национальной безопасности.

Как уточнили в комитете, 21 ноября вступил в законную силу обвинительный приговор Казыбекбийского районного суда Караганды в отношении жителя Темиртау Д. Ш. по факту пропаганды терроризма.

Также отмечено, что следствием и судом установлено: он распространял радикальную религиозную идеологию среди местных жителей и в социальных сетях.

"Вина его полностью доказана материалами уголовного дела. Он приговорен к семи годам шести месяцам лишения свободы".Пресс-служба КНБ РК

Фигурант уже имел судимость за совершение тяжкого преступления, заключили в КНБ.

В ноябре 2021 года жителя Туркестанской области арестовали за пропаганду терроризма.

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