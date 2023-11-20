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Шесть лет колонии дали жителю Актобе за пропаганду терроризма

Шесть лет колонии дали жителю Актобе за пропаганду терроризма Фото: Zakon.kz
Суд в Актобе вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в разжигании религиозной розни и пропаганде терроризма, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает "Диапазон" 20 ноября, 41-летнему жителю Актобе вынесли приговор по делу о разжигании религиозной розни и пропаганде терроризма с использованием информационно-коммуникационных сетей.

Следствие установило, что мужчина рассылал в соцсетях сообщения с призывами нарушать закон. В частности, он призывал отбирать имущество у неверующих и распространял экстремистскую идеологию. Актюбинец утверждал, что мечети служат "для контроля мусульман", и отрицал светское государство. Экспертиза показала, что в его заявлениях содержались призывы к насилию.

В суде мужчина полностью признал вину и заключил процессуальное соглашение с прокуратурой. В итоге его приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием срока в учреждении максимальной безопасности.

15 ноября стало известно, что в трех городах Казахстана КНБ задержал 12 членов экстремистской группировки, которые собирались свергнуть светский государственный строй в стране.

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