В Казахстане ужесточат ответственность за вырубку деревьев

Парламент принял в двух чтениях поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Казахстана по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев, поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы направлены на:

повышение уровня ответственности за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, самовольное пользование недрами;

установление соразмерной ответственности за более серьезные последствия при нарушениях режима особо охраняемых природных территорий, порчи земли, самовольном пользовании недрами и незаконной порубки, уничтожении или повреждении деревьев и кустарников;

закрепление равнозначного правового режима в зонах чрезвычайной экологической ситуации и зонах экологического бедствия за порчу земли.

Также сенаторы приняли в двух чтениях поправки в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам усиления административной ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма.



"Нормы, заложенные в Кодекс об административных правонарушениях, направлены на увеличение штрафных санкций за нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки древесины, добычи живицы и древесных соков, второстепенных лесных материалов. Также за повреждение сенокосов и пастбищных угодий, незаконное сенокошение и пастьбу скота, сбор лекарственных растений и технического сырья на землях лесного фонда. Кроме того, штрафы увеличены за уничтожение или повреждение лесной фауны, а также повреждение, засорение леса отходами, химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда". Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев

По его словам, административная ответственность также ужесточается за нарушение порядка пребывания физических лиц на отдельных видах особо охраняемых природных территорий, несвоевременную очистку мест рубок от порубочных остатков, засорение просек и прилегающих к лесосекам территорий, нарушение порядка и сроков разработки лесосек.

Кроме того, во время работы над законопроектом ко второму чтению депутаты Мажилиса внесли несколько поправок, направленных на увеличение штрафных санкций за порчу земли, нарушение правил охраны водных ресурсов, уничтожение или повреждение лесной фауны, а также повреждение, засорение леса отходами, химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда и нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений.

Расширен круг лиц, привлекаемых к ответственности, а именно некоммерческие организации, за нарушения по статьям 339, 367, 368, 373, 374, 378, 380-1, 382, 387, 388 КоАП РК.

"А в целях оперативного исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по ужесточению ответственности за проявление вандализма, порчу общественного и частного имущества вводится норма за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Сериккали Брекешев

За незаконную вырубку деревьев накажут жительницу Алматинской области.

