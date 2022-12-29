Госслужащих будут наказывать за расхождения в доходах и расходах

На пленарном заседании Сената Парламента Казахстана депутаты приняли закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представляя документ депутатам, заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов сообщил, что поправки направлены на улучшение антикоррупционного законодательства, в том числе через введение новых инструментов превенции коррупции на основе передовых международных стандартов.

"Законопроектом вводится ответственность госслужащих и приравненных к ним лиц за необоснованное обогащение. Предлагаемая норма, на наш взгляд, является основополагающей, поскольку она ощутимо минимизирует коррупцию в госаппарате. Без надлежащей ответственности за необоснованное обогащение чиновников сам по себе процесс декларирования будет простой формальностью. В связи с этим в дополнение к действующим нормам о взыскании 10-процентного индивидуального подоходного налога за расхождение в декларациях предлагается усилить ответственность госслужащих путем введения дополнительных санкций". Улан Саркулов

Первое, по его словам, это фискальные меры. Здесь предлагается взимать административный штраф в размере 90% от суммы расхождения между доходами и расходами. Он уточнил, что штрафовать будут только при расхождении в более чем на 1000 МРП, это примерно более 3 млн тенге.

Второе – это меры кадрового характера. В частности, по отрицательным мотивам госслужащих будут увольнять с работы на три года. Для увольнения расхождение должно превысить годовой доход за вычетом 1000 МРП.

При этом представитель Агентства напомнил, что в каждом случае чиновнику будет даваться возможность обосновать законность расходов. Это уже предусмотрено в Налоговом кодексе.

"То есть должна быть объективная картина, чтобы не получилось, что мы или органы госдоходов к невиновному лицу применяли такие санкции. Кроме того, обращаю внимание, что данные лица не будут вовлечены в орбиту уголовного судопроизводства, эти нововведения направлены на усиление превентивных мер профилактики противодействия коррупции. Срок введения этих норм в действие определен на 2027 год". Улан Саркулов

До этого времени, по его словам, нужна широкая разъяснительная работа. Это обусловлено тем, что именно с этого периода можно будет увидеть реальную картину об активах и имуществе населения. Так, в 2025 году в систему всеобщего декларирования войдут все совершеннолетние граждане, которые не вошли на предыдущих этапах. В 2026 году указанные лица представят в первый раз ежегодную декларацию о доходах и имуществе.

При этом входные декларации об активах и обязательствах и декларации о доходах и имуществе за первый отчетный год не подлежат проверке.

"То есть только с 2027 года начнется сопоставление расходов и доходов всех налогоплательщиков страны. Выявление фактов необоснованного обогащения предлагается возложить на органы госдоходов, которые законодательно обеспечены доступом к базам в рамках налогового администрирования. Сведения о лицах, у которых выявлено несоответствие доходов и расходов, будут направляться органами госдоходов к нам в Агентство, как уполномоченный орган по противодействию коррупции. А мы, в свою очередь, будем уведомлять соответствующие госорганы, организации о необходимости рассмотрения вопроса об увольнении госслужащих и приравненных к ним лиц, у которых выявлены значительные расхождения расходов с доходами". Улан Саркулов

Другая инициатива законопроекта касается формирования системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции. Здесь предлагается установить требования по обязательному проведению коллегиальных заседаний при рассмотрении вопросов применения мер дисциплинарного характера и увольнения в отношении лиц, сообщивших о фактах коррупции, с обязательным приглашением представителей агентства для вынесения объективного решения. Обеспечивается конфиденциальность сведений о лице, сообщившем о факте коррупционного правонарушения. Кроме того, предлагается отнести информацию о лице, содействующем противодействию коррупции, к конфиденциальной информации с введением уголовной ответственности за ее разглашение.

Вдобавок вносятся поправки в закон "О госслужбе", когда госслужащие, впервые привлеченный к адмответственности за принятие на работу лица, не представившего декларацию об активах и обязательствах, не будут увольняться с госслужбы, как того сейчас требует действующее законодательство. То есть при принятии в первый раз на работу лиц, не представивших декларацию, будет только штраф. Увольнение будет только при повторном нарушении. Такое решение принято после анализа этих статей и обращений госслужащих из разных регионов.

По итогам обсуждения депутаты поддержали законопроект. Таким образом, поправки считаются принятыми и направляются на подпись главе государства.

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