Парламент Казахстана принял закон о банкротстве физлиц

На пленарном заседании Сената Парламента РК 29 декабря депутаты приняли закон РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК", согласно которому вводится институт банкротства физлиц, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представляя документ депутатам, заместитель министра финансов РК Ержан Биржанов рассказал, что при разработке законопроекта изучен опыт стран, в которых уже сформировался институт банкротства физлиц.

"С учетом международного опыта мы предлагаем ввести три вида процедур. Все три процедуры инициируются только самим должником, то есть у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры. Первая процедура – это внесудебное банкротство, которое можно применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами". Ержан Биржанов

Внесудебное банкротство граждане смогут применить, когда долг перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге, или 1600 МРП. Еще когда по обязательствам перед банками, МФО, коллекторами отсутствует погашение в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления.

При этом должно отсутствовать имущество, в том числе имущество, находящееся в общей собственности. Также с момента последней процедуры банкротства должно будет пройти 7 лет.

Законопроектом предусмотрено право объявить себя банкротами гражданам, получателям АСП и тем, чья задолженность не погашается свыше пяти лет.

"Внесудебное банкротство будет начинаться на веб-портале "электронное правительство". Затем посредством информационной системы будет проводиться автоматическая сверка с данными заинтересованных государственных и иных органов на предмет соответствия должника входным критериям. По долгам свыше 4,9 млн тенге и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство". Ержан Биржанов

По его словам, целью судебного банкротства является максимальное удовлетворение требования кредиторов за счет имущественной массы банкрота. Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать. Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника – сокрытие имущества или информации о нем, предоставление ложной информации.

Процедуру судебного банкротства осуществляют финансовые управляющие, в состав которых входят администраторы, осуществляющие процедуру банкротства юридических лиц и ИП; профессиональные бухгалтера; юридические консультанты; аудиторы.

"Принимая во внимание, что не все должники смогут оплатить услуги финансовых управляющих, законопроектом предусмотрена оплата за счет государства лицам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, у которых отсутствует имущество". Ержан Биржанов

Он обратил внимание на последствия, которые возникают с момента применения несудебного и судебного банкротства: сроки долговых обязательств считаются истекшими; запрет кредиторам требовать от должника исполнения обязательств; прекращение начисления неустойки (пени, штрафов) и вознаграждения; приостанавливается исполнение решения судов о взыскании долга; запрет должнику совершать сделки по получению займов, выдаче гарантий и поручительств.

"Третья процедура – это процедура восстановления платежеспособности, предусматривающая возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до 5 лет при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде". Ержан Биржанов

Преимуществом этой процедуры является то, что после него человек не обретает статус "банкрот", следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота.

В Минфине напоминают, что после банкротства граждане:

будут ограничены на получение займов и кредитов в течение 5 лет – кроме получения микрокредитов ломбардов;

также на повторную процедуру смогут подать только через 7 лет;

вдобавок их финансовое состояние будут мониторить на протяжении 3 лет после банкротства.

Заместитель министра предупредил, что прежде чем гражданин объявит себя банкротом, необходимо подумать о возможных последствиях и ограничениях.

"Особое внимание необходимо обратить на то, что долги по алиментам, по возмещению вреда, причиненному жизни и здоровью другого человека, а также по возмещению ущерба по уголовным правонарушениям списанию не подлежат". Ержан Биржанов

Также на заседании депутаты рассмотрели в двух чтениях законопроект РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан РК». Кстати, он предусматривает введение штрафов за предоставление ложной информации или сокрытие имущества в рамках процедуры банкротства физлиц. И еще Сенатом рассмотрен законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан РК".

Разработчики полагают, что реализация этих норм позволит снизить долговую нагрузку граждан, смягчит социальную напряженность и простимулирует выплаты по долгам.

По итогам обсуждения депутаты поддержали основной и сопутствующие законопроекты. В связи с этим законы считаются принятым и направляются на подпись главе государства.

По данным Минфина, на 1 октября 2022 года задолженность перед банками второго уровня, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами имеют 7,8 млн человек на сумму более 14,3 трлн тенге.