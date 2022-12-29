Общественный совет Алматы подвел итоги года

Общественный совет третьего созыва провел итоговую встречу по результатам деятельности в уходящем 2022 году, сообщает Zakon.kz.

В целом, как отметили в пресс-службе ОС Алматы, год был результативным и эффективным.

Было проведено три общественных слушания, 18 мониторингов с выездом на место, рассмотрели более 200 писем от алматинцев, по которым были даны ответы и приняты меры, провели 15 круглых столов, 21 встречу с населением, рассмотрено 12 отчетов управлений акимата города и даны рекомендации по улучшению их деятельности, приняли участие в обсуждении 39 планов развития подведомственных организаций. Акцентировали внимание на том, что в этом году в работе со СМИ были упущения, а также недоработки с консультативными органами. Этим вопросам в наступающем году будет уделено больше внимания. С подробным аналитическим отчетом можно будет ознакомиться на сайте Общественного совета.

Как отметила председатель Общественного совета Алматы Алтынай Кобеева, состав третьего созыва ОС "самый неоднозначный".

"В него вошли лидеры общественного мнения, представляющие разные секторы общественно-социальной жизни города, но приходить к общему мнению нам удавалось. В этом составе осталось всего два представителя государственных органов, в основном в нем представители гражданского общества. Все вместе мы подняли много актуальных тем, но особое внимание было уделено защите прав детей и инклюзии, о чем был направлен ряд рекомендаций в акимат города и правительство республики". Алтынай Кобеева

По результатам итогов года самой продуктивной оказалась комиссия совета по экономике, предпринимательству, цифровизации и туризму.

"Ответственно, что мы оказались в лидерах, в область нашей комиссии входит огромный пласт проблем города. В этой связи хотим еще раз призвать горожан быть активными и принимать участие в жизни города вместе с нами". Председатель комиссии Думан Капасов