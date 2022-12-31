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Чтоб пришел кролик, а не "белка": нарколог поделился советами для новогоднего застолья

Чтоб пришел кролик, а не "белка": нарколог поделился советами для новогоднего застолья Фото: pixabay
Близится главная ночь года, и велик соблазн "расслабиться" на полную. Нарколог высшей категории Руслан Алиев рассказал Zakon.kz, как не пожалеть об этом утром 1 января.

Избежать похмельного синдрома поможет соблюдение простейших рекомендаций. Например, если собираетесь распивать крепкий алкоголь, заранее, за час-полтора, употребите 50 граммов. 

"Так вы запустите биохимический механизм в печени, чтобы спиртное быстрее расщеплялось. Также советую принять ферментные препараты: две таблетки – до мероприятия, две – во время и две – после", – объяснил нарколог. 

Старайтесь не смешивать разные виды горячительного, или хотя бы двигайтесь от низкого градуса к высокому – ни в коем случае не наоборот. 

Также не забудьте как следует поесть до "принятия на грудь" и закусывать – в процессе. 

Все-таки чувствуете себя "разбитым" с утра? Выпейте по таблетке аспирина и аскорбиновой кислоты. 

"Помните, что повышение настроения и двигательной активности после алкоголя – эффект временный. Приятные ощущения могут смениться депрессивным состоянием, снижением аппетита и нарушениями сна. А длительное употребление и вовсе чревато белой горячкой".Руслан Алиев

Ранее нутрициолог Елена Ушанская поделилась лайфхаками по приготовлению менее вредных для здоровья традиционных новогодних блюд.

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