Чтоб пришел кролик, а не "белка": нарколог поделился советами для новогоднего застолья

Близится главная ночь года, и велик соблазн "расслабиться" на полную. Нарколог высшей категории Руслан Алиев рассказал Zakon.kz, как не пожалеть об этом утром 1 января.

Избежать похмельного синдрома поможет соблюдение простейших рекомендаций. Например, если собираетесь распивать крепкий алкоголь, заранее, за час-полтора, употребите 50 граммов.

"Так вы запустите биохимический механизм в печени, чтобы спиртное быстрее расщеплялось. Также советую принять ферментные препараты: две таблетки – до мероприятия, две – во время и две – после", – объяснил нарколог.

Старайтесь не смешивать разные виды горячительного, или хотя бы двигайтесь от низкого градуса к высокому – ни в коем случае не наоборот.

Также не забудьте как следует поесть до "принятия на грудь" и закусывать – в процессе.

Все-таки чувствуете себя "разбитым" с утра? Выпейте по таблетке аспирина и аскорбиновой кислоты.

"Помните, что повышение настроения и двигательной активности после алкоголя – эффект временный. Приятные ощущения могут смениться депрессивным состоянием, снижением аппетита и нарушениями сна. А длительное употребление и вовсе чревато белой горячкой". Руслан Алиев

Ранее нутрициолог Елена Ушанская поделилась лайфхаками по приготовлению менее вредных для здоровья традиционных новогодних блюд.