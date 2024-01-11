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На какой месяц в году приходится наибольшее количество запоев, рассказал нарколог

алкоголь Фото: freepik
Врач-нарколог, психиатр Василий Шуров рассказал, что январь традиционно самый "запойный" месяц, сообщает Zakon.kz.

Именно в этом месяце самое большое количество случаев запоев и белых горячек, рассказал нарколог в интервью ОСН.

Причиной запоев, по словам нарколога, являются праздники и длительный отдых.

"Причины такого ажиотажа просты – люди получают десять выходных и просто пускаются во все тяжкие. Даже по телевизору в эти дни идут фильмы, где алкоголь играет важную роль. "Ирония судьбы", например. Люди осознанно планируют уйти в запой", – пояснил Щуров.

По его словам, готовясь к празднованию Нового года, люди закупаются чрезмерно большим количеством алкоголем. Сочетая все это с зимней погодой, они, по мнению врача, попросту уходят в официальный запой.

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