Топ-3 сенсационных спортивных события в 2022 году

Новый год стремительно приближается, а значит, самое время оглянуться назад и вспомнить самые интересные и сенсационные события в спорте, которыми порадовал 2022-й не только казахстанцев, но и весь мир.

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Аргентина – чемпион мира

Начать, конечно, хочется с самого свежего и захватывающего события этого года – первый в истории зимний Чемпионат мира по футболу, который проходил с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Как только Саудовская Аравия нанесла поражение сборной Аргентины в групповой стадии, стало предельно ясно, что этот мундиаль запомнится надолго. Одна за другой из игры вылетали сильнейшие команды мира, добавляя интриги в каждый матчевый день. А финальная борьба между Месси и Мбаппе заставила весь мир задержать дыхание в ожидании развязки. Сложно было не радоваться за Аргентину, завоевавшую, наконец, свой третий титул спустя 36 лет и первый для Лионеля, участвовавшего в своем пятом по счету чемпионате.

В прошедшем мундиале было побито немало впечатляющих и любопытных рекордов:

Катар стал первой командой хозяев, проигравшей в дебютном матче.

Марокко стала первой африканской сборной, прошедшей в плей-офф.

Германия впервые не выиграла два первых матча на мундиале с 1938 года.

Криштиану Роналду и Лионель Месси вошли в узкий круг игроков, участвовавших в пяти чемпионатах мира.

Роналду стал самым зрелым игроком (37 лет 292 дня) Португалии, забившим на мундиале. Он также держит рекорд с 2006 года как самый молодой игрок с таким же достижением (21 год 132 дня).

Мбаппе стал вторым игроком в мире с 1966 года, оформившим хет-трик в финале.

Месси стал лучшим аргентинским бомбардиром в истории сборной и первым игроком в мире, забивавшим в каждом этапе на вылет, а также побил рекорд по количеству сыгранных матчей (26).

И это только малая часть достижений, которых добились участники ЧМ-2022. Остается лишь надеяться, что следующий будет еще интереснее.

Долгожданная трилогия GGG – Канело

В ночь на 18 сентября в Лас-Вегасе состоялось фееричное завершение трилогии Головкин – Альварес. Этот бой должен был поставить точку в серии спорных поединков между двумя чемпионами. Напоминаем, первое столкновение в 2017 году закончилось ничьей, а второе – победой Канело по решению судей. Такие результаты не устраивали ни одну сторону, что и привело к третьей встрече. Соперники бились все 12 раундов и, к сожалению, казахстанский боец потерпел поражение. Несмотря на разочарование, соотечественники яро поддержали народного героя, а сам GGG обещал вернуться в лучшей форме.

Что мы можем ждать от него в следующем году? Как чемпион в среднем весе Головкин обязан защищать свои титулы. По версиям IBF и WBA, обязательным соперником является бразилец Эскива Фалькао (29-0), а после него –кубинский боксер Эрисланди Лара (29-3-3). Кроме того, выйти на бой с GGG выразили желание Майкл Зерафа (31-4) и Хайме Мунгия (41-0). Казахстанскому чемпиону осталось лишь выбрать, а нам – поддержать его в очередном зрелищном бою.

Первая чемпионка Уимблдона из Казахстана

В 2022 году казахстанские теннисисты показали настоящий класс, но самым сенсационным выступлением порадовала нас Елена Рыбакина, выиграв Уимблдон-2022. Первая ракетка страны блестяще выступила на турнире, не проиграв ни одного матча. А под конец года сделала еще один подарок Казахстану, одержав победу в Дубае на показательном турнире World Tennis League, обойдя лидера WTA Игу Швентек и оставшись непобежденной.

Какие события больше всего запомнились вам? Parimatch передает большой рахмет всем, кто заряжал на Топ-события в 2022 году, и в знак благодарности разыгрывает две поездки на двоих в Англию на домашние матчи "Челси" и "Лестер Сити", а также другие призы на 50 000 000 тенге. Участвуйте и выигрывайте!