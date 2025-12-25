Итоги года: топ-7 главных событий уходящего 2025-го

На излете 2025 года Zakon.kz решил вспомнить самые яркие события, которые надолго останутся в памяти казахстанцев, а то и станут "мостиком" к глобальным переменам в будущем.

Идея о парламентской реформе

8 сентября, выступая с Посланием народу Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть вопрос перехода к однопалатному Парламенту.

По его словам, эта реформа стала бы логичным продолжением всех предыдущих преобразований, в том числе реформы президентской власти. Более того, ее возможность открыто и кулуарно обсуждалась на протяжении как минимум 20 лет, а актуальности так и не утратила.

"Поэтому с учетом развития нашей государственной системы и возросшего уровня политической культуры граждан считаю возможным вынести данный чрезвычайно важный вопрос на обсуждение народа. Сенат как высшая палата Парламента Казахстана был создан в 1995 году в довольно сложных, нестабильных политических условиях в нашей стране, которая только начала тернистый путь к созданию государственных основ. За прошедшие 30 лет Сенат с достоинством и эффективно выполнил важную историческую миссию обеспечения стабильности государственного строительства. Высшая палата была и остается важнейшим механизмом и гарантом реализации как законотворческого процесса, так и других ключевых реформ", – сказал глава государства.

Впрочем, определение судьбы Парламента – серьезный вопрос, ответ на который не должен сводиться банально к роспуску Сената. Да и окончательную точку в обсуждениях должен поставить весь Казахстан. Поэтому на 2027 год планируется проведение общенационального референдума, по итогам которого внесут поправки в Конституцию.

Старт строительства АЭС

После долгих публичных дискуссий, ожесточенных споров, выступлений экспертов отрасли и просто неравнодушных граждан решение о строительстве атомной электростанции было все-таки принято – как положено, на референдуме, 6 октября 2024 года.

Стало ясно: с нашим-то недостатком электроэнергии одной станции не хватит – нужно несколько. Но не строилась ни одна – разбирались с организационными моментами.

И вот наконец на берегу озера Балхаш в поселке Улкен состоялась торжественная церемония, ознаменовавшая официальное начало работ по строительству первой в Казахстане атомной электростанции.

В рамках мероприятия прошли официальные выступления всех партнеров проекта, а также символический запуск буровых работ. Отметим, строить "первопроходца" будет "Росатом" – он представил наиболее оптимальное предложение для реализации проекта.

Фото: Zakon.kz

Кстати, имя "стройке века" подарили казахстанцы – оно было выбрано посредством конкурса на платформе eGov Mobile. Безусловным лидером стало: "Балқаш" атом электр станциясы", оно же "Атомная электростанция "Балхаш", оно же Balkhash Nuclear Power Plant.

Особый статус Туркестана

Работа в направлении возрождения Туркестана велась довольно давно. В 2018 году был подписан указ о создании Туркестанской области, где Туркестан стал региональным центром. "Вкус" нового положения этот древний город почувствовал быстро – прибавил в численности населения, увеличил объем ВРП (внутреннего регионального продукта), удостоился расширения бюджетов и т.д.

В прошлом году ему присвоили звание туристической столицы Тюркского мира – город радостно распахнул свои "двери" для гостей, желающих ознакомиться с его богатой историей.

3 марта текущего года президент подписал Закон "Об особом статусе города Туркестана". Он состоит из 13 статей и наделяет городскую администрацию 44 дополнительными полномочиями.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Как подчеркнули в акимате Туркестанской области, в документе рассматриваются вопросы сохранения историко-культурного наследия – охрана мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави и других памятников, регулирование археологических и научно-реставрационных работ, восстановление историко-культурного наследия и популяризация национального ремесла, запрет на строительство зданий, которые не соответствуют архитектурному облику города, создание археологического заповедника, создание доступной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями и инклюзивный туризм для создания комфортной среды в городе. Также предусмотрено введение дизайн-кода для сохранения единого облика города, расширение полномочий администрации и маслихата для эффективного управления и контроля, поддержка ремесленников, регулирование транспортного транзита, развитие туризма и улучшение качества жизни, а также сохранение исторической уникальности города.

Запуск второй железнодорожной линии Достык – Мойынты

30 сентября 2025 года глава государства запустил вторую линию железной дороги Достык – Мойынты.

"Мы становимся свидетелями официального открытия второй линии железной дороги Достык – Мойынты, которая является действительно исключительно важным инфраструктурным проектом. Несомненно, он придаст особый импульс развитию и повышению эффективности транспортно-логистической системы Казахстана. 35 лет назад был запущен проект "Достык – Алашанькоу". Соединение железнодорожных путей Казахстана и Китая стало историческим событием для нашей страны. На сегодняшнюю церемонию приглашены ветераны, участвовавшие в строительстве этой дороги. Выражаю вам искреннюю благодарность. В своем Послании я отметил, что транспортно-логистическая отрасль является движущей силой экономики и одним из основных факторов укрепления международных связей. Казахстан обладает большим потенциалом в этой сфере. Великий Шелковый путь проходил через Казахстан и Центральную Азию. Казахская земля издавна считается золотым мостом между Китаем и Европой. Китай – наш вечный близкий сосед и надежный союзник. Мы неизменно поддерживаем друг друга. Отношения между двумя народами основаны на прочной дружбе и взаимном доверии. Наши страны объединяет общее видение будущего. Поступательно укрепляется всестороннее сотрудничество. Особое значение имеет глобальный проект "Один пояс, один путь". Как известно, в 2013 году именно в Казахстане председатель Си Цзиньпин объявил об этой инициативе. Мы всесторонне поддерживаем данный проект и активно участвуем в его реализации, поскольку он полностью отвечает интересам нашей страны. Яркое тому подтверждение – вторая линия железной дороги Достык – Мойынты", – заявил Токаев.

Эксперты же сочли произошедшее "импульсом для увеличения объема перевозок и бизнеса".

"Кайрат" – в групповом этапе Лиги чемпионов

В ночь на 27 августа казахстанский футбольный клуб "Кайрат" поистине сотворил историю: матч плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА завершился со счетом 3:2 в пользу наших ребят. Шотландский "Селтик" остался позади.

Героем матча стал голкипер алматинской дружины Темирлан Анарбеков, который отразил три 11-метровых удара шотландцев и принес победу своей команде.

А каков был восторг футбольных фанатов! Столько обещаний жениться – в честь триумфа, конечно – не слышал ни один отечественный ЗАГС.

Вскоре стало известно, что следующим соперником "Кайрата" на поле станет не кто-нибудь, а самый титулованный клуб мира – мадридский "Реал".

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Долгожданный матч состоялся 30 сентября, но, несмотря на колоссальную поддержку болельщиков, чуда, увы, не случилось. Однако и лить слезы никто не стал – напротив, страна сплотилась вокруг своих героев.

По состоянию на 21 декабря Казахстан занимал 37-ю строчку в рейтинге коэффициентов UEFA. 28 января "Арсенал" на своей арене примет казахстанский "Кайрат" в рамках восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Концерты знаменитостей мирового уровня

А чего стоил неожиданно щедрый для наших земель "звездопад"? За один только коротенький промежуток конца лета – начала осени на нас свалились сразу два мастодонта сцены – мировая знаменитость Дженнифер Лопес и легенда 90-х – группа Backstreet Boys.

Пока мы гадали, выступление какого любимца публики ожидать следующим, Минфин методично подсчитывал "выхлоп" от культурного подъема. Итого: по данным и.о. директора Департамента налогового администрирования Комитета государственных доходов МФ РК Бектаса Адилгалиева, по пяти концертам и фестивалям совокупная сумма начисленных налогов, включая подрядчиков, составляет порядка 1,5 млрд тенге, в том числе уплачено 738,6 млн тенге.

"В августе прошли два крупных концерта Дженнифер Лопес. С учетом зарубежных туристов концерт посетили в Алматы 26 тыс. зрителей и в Астане 27 тыс. Налоговые поступления в виде оплаченного КПН за нерезидента составили 500,1 млн тенге, 249,4 млн тенге в Астане и 250,7 млн тенге в Алматы. В сентябре также прошли концерты Backstreet Boys в Алматы и в Астане. По ним сумма оплаченного КПН за нерезидента в бюджет РК составила 216,5 млн тенге", – отчитались в ведомстве.

Достижения казахстанских школьников

Какова эффективность наших юных сограждан на международных олимпиадах? Каждый второй казахстанский школьник, принявший в них участие, вернулся на Родину с призовым местом – соответствующей информацией поделилось Министерство просвещения.

Согласно официальным данным, по итогам 2025 года 1 657 казахстанских школьников приняли участие в 36 международных предметных олимпиадах и научных конкурсах, завоевав 922 медали. 60 процентов участников стали призерами. В общий зачет этого года вошли 177 золотых, 329 серебряных и 416 бронзовых медалей.

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

"2025 год ознаменовался рядом значимых международных побед в истории отечественного образования. Казахстанские школьники стали четырехкратными чемпионами мира по робототехнике на соревнованиях FIRST Global Challenge, заняли второе место в командном зачете на Международной олимпиаде по географии, стали абсолютными чемпионами Международной научной олимпиады по физике, а также трижды завоевали золотые медали на Международной олимпиаде по химии. На Балканской математической олимпиаде сборная Казахстана третий год подряд вошла в тройку сильнейших", – заверили в ведомстве.

Подводя итоги, важно отметить, что уходящий год был щедр еще и на юбилеи и торжества. Причем праздники становились не просто формальностью, как это часто бывает, а действительно объединяли вокруг себя граждан. Ранее Zakon.kz вспомнил такие примеры.