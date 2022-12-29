Синоптики озвучили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на три дня
Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" дали прогноз погоды в трех крупных городах Казахстана с 30 по 1 января, сообщает Zakon.kz.
Астана
- 30 декабря: переменная облачность, временами снег. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11°С, днем -6...-8°С.
- 31 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10°С, днем -4...-6°С.
- 1 января: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -13...-15°С, днем -8...-10°С.
Алматы
- 30 декабря: переменная облачность, временами снег. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°С, днем 0...+2°С.
- 31 декабря: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°С, днем +1...+3°С.
- 1 января: переменная облачность, временами снег, туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7°С, днем 0...-2°С.
Шымкент
- 30 декабря: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Временами туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем +5...+7°С.
- 31 декабря: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем +3...+5°С.
- 1 января: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°С, днем 0...+2°С.
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