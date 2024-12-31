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События

Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в первые три дня Нового года

Алматы, вид на город Алматы, горы, телебашня Кок-Тобе, зима, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 18:14 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды c 1 по 3 января 2025 года в трех крупнейших городах, сообщает Zakon.kz.

Астана

1 января: переменная облачность, временами небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный, 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 5-7 мороза.

2 января: переменная облачность, временами снег, метель, гололед, туман. Ветер юго-западный, 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 2-4 мороза.

3 января: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), метель, гололед, туман. Ветер юго-западный, 15-20, временами порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 0-2 мороза.

Алматы

1 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 1-3 тепла.

2 января: переменная облачность, днем снег. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 0-2 тепла.

3 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 мороза, днем 0-2 тепла.

Шымкент

1 января: переменная облачность, утром и днем осадки (преимущественно дождь). Временами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 3-5 тепла.

2 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 2-4 тепла.

3 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 2-4 тепла.

Ранее прогнозом погоды по территории Казахстана на предстоящую среду, 1 января 2025 года, поделились синоптики

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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