Невероятный камбэк совершили хоккеисты "Детройта" в матче НХЛ

В регулярном сезоне НХЛ прошел матч, в котором знаменитый клуб "Питтсбург Пингвинз" принимал не менее известный коллектив "Детройт Ред Уингз". Встреча двух великих команд Северной Америки завершилась фантастической победой гостей в овертайме – 5:4. сообщает Zakon.kz.

Parimatch приготовил для вас Новогодний Рахмет! Заряжайте на лучшие матчи АПЛ и выигрывайте поездку на двоих в Великобританию на домашние матчи "Челси" и "Лестер Сити" и другие призы на 50 млн тенге.



А начиналось все не так уж радужно для гостей из Детройта, они проигрывали к началу второго периода со счетом 4:0. Авторами голов у "пингвинов" стали Дрю О'Коннор, Джефф Картер и Джейсон Цукер (дубль). Хоккеисты из "города моторов" пришли в себя к 28-й минуте второго периода, когда Дилан Ларкин сначала восстановил равновесие. После этого "красные крылья" невозможно было остановить, подряд три шайбы влетели в ворота хозяев льда. Отличились Джо Велено, Йонатан Берггрен и Дэвид Перрон.

А в овертайме невероятную победу гостям подарил 26-летний защитник Джейк Уолманн. Этим успехом "Детройт" вышел на четвертое место в Атлантическом дивизионе Восточной конференции НХЛ.