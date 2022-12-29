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Невероятный камбэк совершили хоккеисты "Детройта" в матче НХЛ

Хоккей Герой НХЛ Фото: Instagram/detroitredwings
В регулярном сезоне НХЛ прошел матч, в котором знаменитый клуб "Питтсбург Пингвинз" принимал не менее известный коллектив "Детройт Ред Уингз". Встреча двух великих команд Северной Америки завершилась фантастической победой гостей в овертайме – 5:4. сообщает Zakon.kz.

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А начиналось все не так уж радужно для гостей из Детройта, они проигрывали к началу второго периода со счетом 4:0. Авторами голов у "пингвинов" стали Дрю О'Коннор, Джефф Картер и Джейсон Цукер (дубль). Хоккеисты из "города моторов" пришли в себя к 28-й минуте второго периода, когда Дилан Ларкин сначала восстановил равновесие. После этого "красные крылья" невозможно было остановить, подряд три шайбы влетели в ворота хозяев льда. Отличились Джо Велено, Йонатан Берггрен и Дэвид Перрон.

 

А в овертайме невероятную победу гостям подарил 26-летний защитник Джейк Уолманн. Этим успехом "Детройт" вышел на четвертое место в Атлантическом дивизионе Восточной конференции НХЛ. 

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