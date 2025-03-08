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Спорт

"Вашингтон" Овечкина одержал крупную и волевую победу над "Детройтом" в НХЛ

Хоккей Победа НХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 10:29 Фото: Instagram/capitals
Утром 8 марта хоккеисты клуба "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата НХЛ, проигрывая по ходу игры с разницей в две шайбы, сообщает Zakon.kz.

Встреча, которая прошла в столице США, завершилась волевой победой хозяев льда со счетом 5:2. При этом коллеги Александра Овечкина пропустили в начале матча два гола, затем пришлось добавить и догонять соперника.

В составе "Кэпиталз" шайбы забросили Тейлор Рэддиш, Алексей Протас (дубль), Джейкоб Чикран и Том Уилсон (50). У "Детройта" отличились Дилан Ларкин и Мориц Зайдер

Лидер "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 17 минут игрового времени и результативных очков не набрал.

В итоге "Кэпиталз" одержал третью победу подряд после трех домашних неудач в регулярном сезоне. Сейчас подопечные Спенсера Карбери возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции и Столичного дивизиона, имея в активе 90 очков. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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