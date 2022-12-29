Как будет работать общественный транспорт в новогодние дни в Алматы

В Управлении городской мобильности Алматы корреспонденту Zakon.kz рассказали, как будет ходить общественный транспорт в городе в период новогодних праздников.

31 декабря общественный транспорт будет работать в штатном режиме с 06:00 до 23:00.

1 января на линию будут выведены 50% подвижных единиц.

на линию будут выведены 50% подвижных единиц. 2, 3 января общественный транспорт будет работать по графику праздничного дня – на линии будут 70% автобусов и троллейбусов.

Вместе с тем ночной маршрут №3 будет курсировать без изменений по графику – с 23:00 до 06:00.

В выходные дни на маршруте №12, который едет в направлении ВСК "Медеу" и работает до 00:30, будут курсировать 20 автобусов.

Метрополитен Алматы будет работать в штатном режиме с 06:20 до 00:00 по графику праздничного дня с интервалом движения 12-15 минут.

В акимате Алматы рассказали, как в городе отпразднуют Новый год. В ведомстве уточнили, что главный зимний праздник будет сопровождаться фейерверком.

