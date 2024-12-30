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Общество

Стал известен график работы общественного транспорта Алматы в праздничные дни

Автобус, общественный транспорт, городской транспорт, пассажиры, улица , фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 13:35 Фото: Zakon.kz
В Управлении городской мобильности Алматы рассказали, как будет работать общественный транспорт города в новогодние праздники, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий график работы общественного транспорта 30 декабря 2024 года разослала пресс-служба акимата южной столицы.

"1 января на линию выйдет 50% подвижного состава от запланированного на выходной день, 2-4 января общественный транспорт будет работать по графику выходного дня. Маршрут №12 сообщением "Ж/д вокзал Алматы-2 – ВСК "Медеу" с 1 по 4 января будет работать по графику выходного дня с выходом на линию 20 единиц подвижного состава", – говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Власти города заявили, что ночной маршрут №3 будет работать без изменений.

"Работа метрополитена Алматы будет организована по графику выходного дня с 06:20 до 00:00 с интервалом движения 12-15 минут".Управление городской мобильности Алматы

О том, какой будет погода в Алматы на Новый год, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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