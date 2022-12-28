Будет ли новогодний салют в Алматы

В акимате Алматы рассказали Zakon.kz, как в городе отпразднуют Новый год. В ведомстве уточнили, что главный зимний праздник будет сопровождаться фейерверком.

"После поздравительной речи президента в городе будет запущен праздничный фейерверк продолжительностью до 10 минут", – уточнили в городском акимате.

Кроме того, для гостей и жителей города с 20 декабря по 5 января проходит новогодний фестиваль на территории Дворца Республики.

К примеру, запланированы концерты с участием звезд казахстанской эстрады:

29 декабря в 18:40 на сцене выступят группа Ninety One и лайв-бенд Asia;

30 декабря в 18:40 – Nazima и лайв-бенда Ava band;

3 января в 18:40 – лайв-бенд Guinness.

Основное мероприятие состоится 31 декабря на площади "Астана".

"С 21:00 до 23:50 пройдет праздничный концерт с участием звезд казахстанской эстрады. Ведущими вечера станут Данияр Батырбаев, Даулет Бижанов и Анара Батырхан. На сцене выступят Абай Бегей, Мадина Садвакасова, Молдир Ауелбекова, Рано Умарова, Парвиз Назаров, Luina, Асхат Таргын, Димаш Даулетов, Нурсултан Нурбердиев, группы "Орда", Ninety One, "КешYou", "Жігіттер", "Шамис", Беркут и Аиша, Али Окапов, Мади Рымбаев". Пресс-служба акимата Алматы

Стоит отметить, что главная городская елка расположена на площади Абая. Всего по городу установлено 8 искусственных елок.

Елки установлены:

на площади перед Ледовым дворцом "Алматы Арена";

на площади "Астана";

на площади Абая;

на площадке перед Театром для детей и юношества им. Н. Сац;

перед Дворцом спорта и культуры им. Балуана Шолака;

в парке Первого Президента;

перед Казахским академическим театром для детей и юношества им. Г. Мусрепова;

на площади перед зданием КБТУ.



Одним из атрибутов праздника являются катки. В городе расположено 5 бесплатных катков: перед парком Первого Президента, перед Дворцом Республики, в Ауэзовском районе в мкр. Таугуль по адресу: Ыкылас, 8/4, перед акиматом Наурызбайского района по адресу: мкр. Шугыла, 347 и в Турксибском районе перед Домом школьников №6 по адресу: Сейфуллина, 13.

В ближайшее время еще один каток откроется в Жетысуском районе в парке "Гульдер".

"Вход на катки – бесплатный, стоимость аренды коньков за один сеанс (2 часа) составляет 1000 тенге. Для тех, кто пришел со своими коньками, катания – бесплатные. Пункты выдачи работают с 10:00 до 22:00 по будням и с 10:00 до 23:00 по выходным, сами катки функционируют круглосуточно", – сказано в сообщении.

Ранее казахстанцам напомнили правила безопасности при запуске фейерверков.