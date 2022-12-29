Даурен Косанов назначен главнокомандующим силами воздушной обороны Казахстана

29 декабря Касым-Жомарт Токаев назначил Даурена Косанова главнокомандующим силами воздушной обороны Вооруженных сил Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение опубликовано на Акорде.

"Косанов Даурен Жуматаевич назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Даурен Косанов родился 14 октября 1969 года в Павлодарской области.

В 1990 году окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков, в 2005 – Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина, в 2013 – Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Трудовой стаж начинал со службы в Ушаральском истребительном полку;

С 2019 года являлся директором Военного института сил воздушной обороны в Актобе.

Еще одним распоряжением президента Орманбетов Нурлан Секенович освобожден от должности главнокомандующего Силами воздушной обороны Казахстана.

