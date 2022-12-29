Даурен Косанов назначен главнокомандующим силами воздушной обороны Казахстана
Соответствующее распоряжение опубликовано на Акорде.
"Косанов Даурен Жуматаевич назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан", – говорится в сообщении.
Даурен Косанов родился 14 октября 1969 года в Павлодарской области.
В 1990 году окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков, в 2005 – Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина, в 2013 – Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Трудовой стаж начинал со службы в Ушаральском истребительном полку;
С 2019 года являлся директором Военного института сил воздушной обороны в Актобе.
Еще одним распоряжением президента Орманбетов Нурлан Секенович освобожден от должности главнокомандующего Силами воздушной обороны Казахстана.