Даурен Косанов назначен заместителем министра обороны Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении Даурена Косанова заместителем министра обороны – главнокомандующим силами воздушной обороны, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ разместила пресс-служба Акорды 30 сентября 2024 года.

"Распоряжением главы государства Косанов Даурен Жуматаевич назначен заместителем министра обороны – главнокомандующим силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в публикации.

Фото: gov.kz

Даурен Жуматаевич Косанов родился 14 октября 1969 года в Павлодарской области.

Окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков в 1990 году, Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина – в 2005 году, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – в 2013 году.

Карьера

служба в Ушаральском истребительном полку;

командир эскадрильи "Су-27" в Талдыкоргане;

начальник штаба Карагандинской авиабазы;

командир Шымкентской авиабазы;

командующий Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан;

директор Военного института сил воздушной обороны в Актобе.

29 декабря 2022 года приказом президента назначен на должность главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.