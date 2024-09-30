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Даурен Косанов назначен заместителем министра обороны Казахстана

Даурен Косанов назначен заместителем министра обороны Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 09:04 Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении Даурена Косанова заместителем министра обороны – главнокомандующим силами воздушной обороны, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ разместила пресс-служба Акорды 30 сентября 2024 года.

"Распоряжением главы государства Косанов Даурен Жуматаевич назначен заместителем министра обороны – главнокомандующим силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в публикации.

Даурен Косанов назначен заместителем министра обороны Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 09:04

Фото: gov.kz

Даурен Жуматаевич Косанов родился 14 октября 1969 года в Павлодарской области.

Окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков в 1990 году, Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина – в 2005 году, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – в 2013 году.

Карьера

  • служба в Ушаральском истребительном полку;
  • командир эскадрильи "Су-27" в Талдыкоргане;
  • начальник штаба Карагандинской авиабазы;
  • командир Шымкентской авиабазы;
  • командующий Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан;
  • директор Военного института сил воздушной обороны в Актобе.

29 декабря 2022 года приказом президента назначен на должность главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.

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