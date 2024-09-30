Даурен Косанов назначен заместителем министра обороны Казахстана
Соответствующий документ разместила пресс-служба Акорды 30 сентября 2024 года.
"Распоряжением главы государства Косанов Даурен Жуматаевич назначен заместителем министра обороны – главнокомандующим силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в публикации.
Фото: gov.kz
Даурен Жуматаевич Косанов родился 14 октября 1969 года в Павлодарской области.
Окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков в 1990 году, Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина – в 2005 году, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – в 2013 году.
Карьера
- служба в Ушаральском истребительном полку;
- командир эскадрильи "Су-27" в Талдыкоргане;
- начальник штаба Карагандинской авиабазы;
- командир Шымкентской авиабазы;
- командующий Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан;
- директор Военного института сил воздушной обороны в Актобе.
29 декабря 2022 года приказом президента назначен на должность главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.