5 способов помочь себе после переедания в новогоднюю ночь

Новогодние праздники — время, когда можно есть столько, сколько пожелают душа и желудок. Однако веселый период может испортить чувство вздутия и тошноты, сообщает Zakon.kz.

Диетолог Сигне Сванфельдт поделилась советами, как быстро избавиться от неприятных симптомов, пишет The Sun.



Питьевая вода



Питьевая вода поможет желудку переварить пищу и успокоит его. Диетолог призвала выбирать негазированную воду: пузырьки воздуха еще больше расстроят желудок и усугубят вздутие.

Прогулка

Выходные будто созданы, чтобы провести их в пищевой коме на диване. Но исследования показали, что в состоянии покоя в кишечнике сохраняется значительно большая доля газов. По словам эксперта, приятная прогулка после ужина поможет вывести остатки жаркого из организма, а также уменьшит риск изжоги и других симптомов рефлюкса.

Мятный чай



Медик призвала тех, кто испытывает боль, выпить чашку мятного чая. Расслабляющий теплый напиток создаст приятные ощущения в области желудка. Тем более, согласно некоторым исследованиям, масло перечной мяты уменьшает спазмы желудка и синдром раздраженного кишечника (СРК).

Массаж



Массаж тоже может помочь. Диетолог посоветовала помассировать живот слева направо, чтобы помочь пищеварению.

"Поглаживайте ладонями вверх от основания живота к грудной клетке. Затем положите обе ладони на спину и двигайте руками вперед, по бедрам и вниз по бокам таза, к паху. Поместите кулак в паховую область и проведите рукой вверх к грудной клетке и по бокам круговыми движениями. Разминайте живот сверху вниз десять раз", — сказала Сигне.

Эксперт заявила, что это поможет расслабить мышцы и наладить движение вдоль кишечника.

Бутылка с горячей водой

Облегчить болевые ощущения поможет бутылка с горячей водой или грелка для микроволновой печи. Тепло расслабит мышцы в кишечнике, и газ не будет задерживаться.

Эксперт рассказала о калорийности новогодних блюд из известных советских фильмов.

