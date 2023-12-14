Специалисты рассказали, как избежать переедания в новогоднюю ночь

Фото: freepik

Эксперты из "Роспотребнадзора" отметили, что в новогодние праздники очень важно сохранить баланс между праздничным меню и правилами здорового питания и рассказали как же это сделать, сообщает Zakon.kz

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