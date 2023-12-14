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Специалисты рассказали, как избежать переедания в новогоднюю ночь

Специалисты рассказали, как избежать переедания в новогоднюю ночь Фото: freepik
Эксперты из "Роспотребнадзора" отметили, что в новогодние праздники очень важно сохранить баланс между праздничным меню и правилами здорового питания и рассказали как же это сделать, сообщает Zakon.kz

Прежде всего эксперты рекомендуют:

  1. использовать низкокалорийные соусы и заправки для блюд, чтобы сделать их более легкими и питательными;
  2. основные блюда готовить на пару, в духовке или на гриле, чтобы меньше использовать масло и жирные соусы. Это поможет уменьшить калорийность и сохранить полезные свойства блюд;
  3. вместо жирных и неполезных закусок и десертов выбирать фрукты и овощи;
  4. и конечно, контролировать порции и не заставлять себя есть сверх необходимого. Делайте перерывы между приемами пищи, чтобы позволить организму переварить и усвоить её.

Ранее наркологи дали рекомендации, как предотвратить похмелье и сохранить хорошее самочувствие в новогодние праздники.

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