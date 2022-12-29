Ерке Есмахан заинтриговала фанатов фотографиями из Парижа

Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан 28 декабря 2022 года опубликовала несколько фотографий из города любви – Парижа – на фоне Эйфелевой башни, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации она отметила, что Париж – это ее "детская мечта!"

"Я с детства поставила себе цель поехать в город любви только с любимым человеком. Сколько бы лет ни прошло, сколько бы дорог мне ни пришлось пройти, я верила, что моя мечта сбудется. Вот, в 2022 году я побывала тут. С тем, кого буду любить вечно! Так как приближается конец года, я подвожу итоги и выражаю благодарность за все", – заинтриговала Ерке Есмахан своих подписчиков.

Фанаты певицы поздравили ее с исполнением детской мечты и принялись гадать, с кем же Есмахан поехала в Париж:

"Поздравляю!"

"Нужно верить в исполнение мечты!"

"Желаю вечной любви и вечного счастья!"

"Больше интересно, кто ее возлюбленный?"

В феврале 2022 года Ерке Есмахан опровергла слухи о романе с финалистом "Голоса" – певцом Ернаром Садирбаевым (больше известным под псевдонимом Амре).