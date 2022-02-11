Ерке Есмахан опровергла слухи о романе с финалистом «Голоса»

В ноябре 2021 года певица сообщила о расставании с экс-участником Ninety one Азаматом Зенкаевым (известным как AZ). О личной жизни Есмахан ходят разные слухи, и сейчас ей приписывают роман с певцом Амре.

Накануне певица решила ответить на 10 вопросов своих подписчиков в Instagram.

Как я поняла, это самый главный вопрос (роман с Амре. – Прим. ред.). Давайте я на него отвечу, – написала она у себя в Stories.

Парня нет! Мужа нет! Любимого нет! Любви с Амре нет! Ерке Есмахан

Фото: Instagram/erke_esmahan

При этом сам Амре у себя в Instagram разместил переписку двух девушек, в которой одна из них утверждает, что между Ерке и Ернаром «есть химия».

Мы хорошо изучали химию, Ерке, – написал певец в Stories и посмеялся.

Фото: Instagram/amre_official

Далее он разместил видео, которое обсуждалось его фанатками.

Фото: Instagram/amre_official

Напомним, в октябре 2021 года Амре восхитил всех наставников 10-го сезона российского шоу «Голос», исполнив песню Стиви Уандера Part-Time Lover. К нему повернулись все наставники шоу – Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин. Вместе с Садирбаевым в шоу принимал участие другой казахстанский певец – Алишер Каримов. Оба казахстанца прошли в финал «Голоса», но по итогам зрительского голосования заняли второе (Каримов) и третье (Садирбаев) места. Победителем шоу стал Александр Волкодав из команды Пелагеи.