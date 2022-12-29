Киберполицейские Казахстана и Украины ликвидировали мошеннический call-центр

В МВД РК рассказали о спецоперации, проведенной казахстанскими и украинскими киберполицейскими. В городе Днепре был ликвидирован call-центр, из которого мошенники звонили казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Они выдавали себя за сотрудников службы безопасности казахстанских банков, правоохранительных органов. "Сообщали" о подозрительных транзакциях, о том, что якобы посторонние лица получили доступ к их счетам, и под видом отмены транзакций убеждали клиентов назвать финансовые данные.

Получив информацию, злоумышленники передавали деньги потерпевших на подконтрольные счета. Также оформляли онлайн-кредиты.

Организаторы преступной группы поощряли операторов мошеннического сall-центра и выплачивали проценты от суммы, которую им удалось получить преступным путем, – рассказал начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай.

По его словам, для конспирации фигуранты использовали банковские счета дропов-казахстанцев, которые открывали карты и счета в отечественных банках, а также счета в оффшорных зонах и криптовалютные кошельки. Через них деньги, похищенные у жертв мошенничества, обналичивались за определенный процент.

"Одновременно украинской стороной в 13 адресах проживания подозреваемых в Днепропетровской области были проведены обыски. При проведении обысков были изъяты 45 единиц компьютерной техники, 24 мобильных телефона, sim-карты и другие вещественные доказательства". Начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай

На изъятых компьютерах было обнаружено программное обеспечение, предназначенное для подмены абонентских номеров на казахстанских операторов связи во время звонка. При просмотре лог-файлов указанных программ обнаружена история фрод-звонков на номера абонентов отечественных операторов.

Также в ходе осмотра изъятой техники обнаружены базы с персональными данными граждан Республики Казахстан и эмблема Национального Банка РК.

Во время спецоперации были задержаны 32 участника преступной группы из числа граждан Украины. Call-центр состоял из 40 человек.

На данный момент украинской стороной при содействии казахстанской киберполиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Они направлены на установление всех обстоятельств, дополнительных эпизодов, возможных соучастников противоправной деятельности, а также установление нанесенного ущерба гражданам Казахстана.

