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События

Облава в бизнес-центре в Астане: что произошло

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 13:56 Фото: Zakon.kz
В Астане ликвидировали call-центр интернет-мошенников, которые звонили казахстанцам с подложных номеров, сообщает Zakon.kz.

По информации столичного Департамента полиции, в рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по противодействию киберпреступности задержали группу из пяти человек, организовавшую call-центр для обзвона людей под предлогом выигрыша ими автомобилей и недвижимости.

"Действуя в преступных целях, подозреваемые выкупили клиентскую базу одного из интернет-магазинов с персональными данными более 2000 граждан РК. Рабочее помещение мошенники арендовали в одном из бизнес-центров города. Группа нанимала молодых людей, которым поручали обзванивать всех абонентов из списка. Во время разговоров они сообщали о том, что те стали обладателями выигрыша машины и недвижимости и под предлогом получения приза выманивали деньги под видом оплаты налога в размере от 180 тысяч до 1 млн тенге", – рассказали в полиции.

При обыске офиса было изъято семь ноутбуков с установленными программами, обеспечивающими звонки с помощью SIP-телефонии и изменением голоса операторов, наушники с микрофоном и Wi-Fi роутер.

Установлено десять потерпевших, общий ущерб составляет около 7 млн тенге.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело, подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время полицейские проводят работу по установлению других лиц, попавшихся на уловки мошеннической группы.

3 апреля полиция рассказала об астанчанке, которая нажилась на продажах несуществующей мебели. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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