Президент Казахстана подписал несколько законов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законы, касающиеся вопросов транспорта и недропользования, а также дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает Акорда.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта и недропользования".



Законопроект нацелен на автоматизацию контроля автотранспорта, совершенствование порядка расследования событий схода или столкновения поездов, а также аварийных случаев с судами.

Кроме того, нормы законопроекта предполагают изменение регулирования механизма получения разрешения на осуществление деятельности на приаэродромной территории и привлечение инвестиций в сферу недропользования по сложным проектам.

Также президент подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей".

Законопроект разработан в рамках исполнения Послания президента страны от 16 марта 2022 года и был одобрен депутатами на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК в первом чтении 9 ноября текущего года.

