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Президент подписал закон о государственных закупках

Президент подписал закон о государственных закупках, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 21:02 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 июля подписал закон "О государственных закупках", сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что закон направлен на оптимизацию процедур закупочного процесса, повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг, усиление ответственности участников госзакупок и развитие конкуренции.

Первый блок новелл закона направлен на упрощение и сокращение процедур закупок.

Первое. Обновлен механизм рассмотрения жалоб, пересмотрена роль Министерства финансов, как контролирующего органа.

В целях оперативного проведения закупок, предоставления больших полномочий заказчикам, а также исключения затягивания процедур закупок теперь жалобы будут рассматриваться непосредственно самим организатором закупок.

Обжалование итогов закупок будет осуществляться посредством веб-портала и только по закупкам, где победитель определен конкурсной комиссией.

Второе. В целях сокращения сроков проведения процедур закупок прямо установленные в законе сроки перенесены на уровень правил осуществления госзакупок.

Третье. Пересмотрены основания признания госзакупок несостоявшимися для упрощения процедур и исключения коррупционных рисков.

Ранее закупки могли признаваться несостоявшимися, когда в них участвовал только один поставщик. Теперь же допускается заключать договор с таким поставщиком в случае признания его соответствующим квалификационным требованиям.

Четвертое. В целях ускоренного приобретения заказчиками товаров, работ и услуг и предоставления им большей самостоятельности предусмотрено право по закупу из одного источника товаров до 100 МРП, работ и услуг до 500 МРП.

Для сельских акиматов порог приобретения таких товаров, работ и услуг увеличен с 3000 до 4000 МРП.

Также установлена возможность приобретения из одного источника товаров, работ и услуг, необходимых для предотвращения чрезвычайных ситуаций (сейчас только для ликвидации последствий ЧС).

Пятое. Упрощен порядок закупок научными организациями.

Так, закупки научно-исследовательских институтов и организаций высшего и (или) послевузовского образования для выполнения научных исследований и научных работ будут осуществляться по правилам, утверждаемым Министерством науки и высшего образования.

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