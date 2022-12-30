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Сколько стоит накрыть новогодний стол в Астане

Сколько стоит накрыть новогодний стол в Астане Фото: pxhere.com
Нынешний Новый год отличается от предыдущих существенной дороговизной продуктов. Ведь, по официальной статистике, за год цены на них подорожали на 22,3%, и наибольший рост цен отмечается в Астане. Журналисты Zakon.kz посчитали, во сколько в этом году обойдется астанчанам праздничный стол.

Чтобы легче было ориентироваться и проводить расчеты, разделили меню на несколько рубрик: горячее блюдо, салаты, чайный стол и напитки. 

В первую очередь посчитаем, во сколько может обойтись горячее блюдо. А для этого возьмем три варианта: бешбармак, манты и запеченные гусь или курица. 

Для приготовления бешбармака используют говядину, конину или баранину. Разбег цен значимый и зависит от места, где вы будете покупать мясо. Например, на базаре за килограмм конины просят 3300 тенге, а в магазине – 3900 тенге и выше. 

Продукты, говядина, конина

Фото: Zakon.kz.

За килограмм говядины на рынке просят 2800 тенге, тогда как в магазине – 3500 тенге и выше. 

Баранина стоит чуть-чуть дешевле – 2500 тг за кг на базаре. 

Мука в зависимости от производителя обойдется в 780 тенге и выше за два килограмма. К слову, в сетевых супермаркетах идет предновогодняя распродажа и 2 кг муки можно купить за 550 тенге. 

Дешевле будет приготовить манты: 1 кг фарша стоит в магазине 2800 тенге.  

Продукты, говядина, конина

Фото: Zakon.kz.

Домашнего гуся на рынке продают за 3000-3500 тенге за кг, курица обойдется дешевле – 2000-2500 за кг. 

Продукты, говядина, конина

Фото: pixabay

Салаты

Для расчетов взяли традиционные для Нового года салаты: оливье, сельдь под шубой, а также летний салат из огурцов и помидоров. 

Расчет салата "Оливье" сделан, исходя из классического рецепта: 

  • картофель – 261 тенге за кг;
  • морковь – 99 тенге за кг;
  • яйца – 650 тг десяток;
  • колбаса вареная "докторская" – от 534 тенге и выше;
  • огурцы маринованные – 1 банка 1199 тг;
  • свежие – 1549 тг за кг;
  • горошек зеленый консервированный – 1 банка 469 тенге;
  • майонез – от 955 тенге и выше;
  • соль – 90 тенге 1 пачка; 
  • свежемолотый черный перец – 400 тенге.

Итого: в среднем 4657 тенге. 

Продукты, салат, Новый год

Фото: pixabay

Салат "Селедка под шубой".

Для расчетов также берем за основу классический состав ингредиентов: 

  • Свекла – 210 тг за кг;
  • Морковь – 99 тг за кг;
  • Яйца – 650 тг десяток;
  • Майонез – от 955 тг и выше;
  • Картофель – 261 тг за кг
  • Сельдь – от 795 до 3349 тенге. 

Итого: в среднем 2970 тенге.

Продукты, салат, Новый год

Фото: pixabay

Огурцы накануне Нового года резко подорожали. 29 декабря кг стоил 2 тыс. тенге. Помидоры на ветке в супермаркете стоят дешевле – 879 тенге. 

Чайный стол

К чаю можно купить торт от столичных кондитеров за 5-6 тысяч тенге. 

Шоколадные конфеты можно купить в среднем по 3000 тенге за килограмм.

Нельзя представить новогодний стол и без фруктов. Но в этом году они значительно подорожали и нужно изрядно постараться, чтобы купить продукт, отвечающий требованию "цена и качество".

Так, цены на яблоки варьируются от 300 тенге за кг и выше.

Бананы: от 700 тенге за килограмм и выше.

Мандарины: от 1500 тенге и выше.

Ананас: 2000 тенге за килограмм.

Продукты, фрукты, Новый год

Фото: pixabay

Напитки

Непременным атрибутом новогодних праздников и праздничного стола является шампанское. Цены на игристое вино варьируются от 1500 тенге и выше.

Соки обойдутся в 515 тенге и выше. 

Цена за бутылку газированной воды колеблется от 200 тенге и выше.

Спиртные напитки стоят дороже. Так, коньяк в среднем стоит от 1719 тенге и выше. Водка разная и цены на нее, соответственно, тоже: но в среднем можно приобрести за 2000-2500 тенге. Во столько же в среднем обойдется вино. Все зависит от вкусов, предпочтений и возможности людей, а также от страны-производителя. 

В общей сложности, чтобы накрыть новогодний стол, астанчанам придется потратить минимум 36 тыс. тенге. 

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