Сколько стоит накрыть новогодний стол в Астане

Нынешний Новый год отличается от предыдущих существенной дороговизной продуктов. Ведь, по официальной статистике, за год цены на них подорожали на 22,3%, и наибольший рост цен отмечается в Астане. Журналисты Zakon.kz посчитали, во сколько в этом году обойдется астанчанам праздничный стол.

Чтобы легче было ориентироваться и проводить расчеты, разделили меню на несколько рубрик: горячее блюдо, салаты, чайный стол и напитки.



В первую очередь посчитаем, во сколько может обойтись горячее блюдо. А для этого возьмем три варианта: бешбармак, манты и запеченные гусь или курица.

Для приготовления бешбармака используют говядину, конину или баранину. Разбег цен значимый и зависит от места, где вы будете покупать мясо. Например, на базаре за килограмм конины просят 3300 тенге, а в магазине – 3900 тенге и выше.

Фото: Zakon.kz.



За килограмм говядины на рынке просят 2800 тенге, тогда как в магазине – 3500 тенге и выше.



Баранина стоит чуть-чуть дешевле – 2500 тг за кг на базаре.

Мука в зависимости от производителя обойдется в 780 тенге и выше за два килограмма. К слову, в сетевых супермаркетах идет предновогодняя распродажа и 2 кг муки можно купить за 550 тенге.

Дешевле будет приготовить манты: 1 кг фарша стоит в магазине 2800 тенге.

Фото: Zakon.kz.



Домашнего гуся на рынке продают за 3000-3500 тенге за кг, курица обойдется дешевле – 2000-2500 за кг.

Фото: pixabay



Салаты



Для расчетов взяли традиционные для Нового года салаты: оливье, сельдь под шубой, а также летний салат из огурцов и помидоров.

Расчет салата "Оливье" сделан, исходя из классического рецепта:

картофель – 261 тенге за кг;

морковь – 99 тенге за кг;

яйца – 650 тг десяток;

колбаса вареная "докторская" – от 534 тенге и выше;

огурцы маринованные – 1 банка 1199 тг;

свежие – 1549 тг за кг;

горошек зеленый консервированный – 1 банка 469 тенге;

майонез – от 955 тенге и выше;

соль – 90 тенге 1 пачка;

свежемолотый черный перец – 400 тенге.

Итого: в среднем 4657 тенге.

Фото: pixabay



Салат "Селедка под шубой".



Для расчетов также берем за основу классический состав ингредиентов:

Свекла – 210 тг за кг;

Морковь – 99 тг за кг;

Яйца – 650 тг десяток;

Майонез – от 955 тг и выше;

Картофель – 261 тг за кг

Сельдь – от 795 до 3349 тенге.

Итого: в среднем 2970 тенге.

Фото: pixabay



Огурцы накануне Нового года резко подорожали. 29 декабря кг стоил 2 тыс. тенге. Помидоры на ветке в супермаркете стоят дешевле – 879 тенге.



Чайный стол



К чаю можно купить торт от столичных кондитеров за 5-6 тысяч тенге.

Шоколадные конфеты можно купить в среднем по 3000 тенге за килограмм.

Нельзя представить новогодний стол и без фруктов. Но в этом году они значительно подорожали и нужно изрядно постараться, чтобы купить продукт, отвечающий требованию "цена и качество".

Так, цены на яблоки варьируются от 300 тенге за кг и выше.

Бананы: от 700 тенге за килограмм и выше.

Мандарины: от 1500 тенге и выше.

Ананас: 2000 тенге за килограмм.

Фото: pixabay



Напитки



Непременным атрибутом новогодних праздников и праздничного стола является шампанское. Цены на игристое вино варьируются от 1500 тенге и выше.

Соки обойдутся в 515 тенге и выше.

Цена за бутылку газированной воды колеблется от 200 тенге и выше.

Спиртные напитки стоят дороже. Так, коньяк в среднем стоит от 1719 тенге и выше. Водка разная и цены на нее, соответственно, тоже: но в среднем можно приобрести за 2000-2500 тенге. Во столько же в среднем обойдется вино. Все зависит от вкусов, предпочтений и возможности людей, а также от страны-производителя.

В общей сложности, чтобы накрыть новогодний стол, астанчанам придется потратить минимум 36 тыс. тенге.