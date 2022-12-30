Сколько стоит накрыть новогодний стол в Астане
Чтобы легче было ориентироваться и проводить расчеты, разделили меню на несколько рубрик: горячее блюдо, салаты, чайный стол и напитки.
В первую очередь посчитаем, во сколько может обойтись горячее блюдо. А для этого возьмем три варианта: бешбармак, манты и запеченные гусь или курица.
Для приготовления бешбармака используют говядину, конину или баранину. Разбег цен значимый и зависит от места, где вы будете покупать мясо. Например, на базаре за килограмм конины просят 3300 тенге, а в магазине – 3900 тенге и выше.
Фото: Zakon.kz.
За килограмм говядины на рынке просят 2800 тенге, тогда как в магазине – 3500 тенге и выше.
Баранина стоит чуть-чуть дешевле – 2500 тг за кг на базаре.
Мука в зависимости от производителя обойдется в 780 тенге и выше за два килограмма. К слову, в сетевых супермаркетах идет предновогодняя распродажа и 2 кг муки можно купить за 550 тенге.
Дешевле будет приготовить манты: 1 кг фарша стоит в магазине 2800 тенге.
Фото: Zakon.kz.
Домашнего гуся на рынке продают за 3000-3500 тенге за кг, курица обойдется дешевле – 2000-2500 за кг.
Фото: pixabay
Салаты
Для расчетов взяли традиционные для Нового года салаты: оливье, сельдь под шубой, а также летний салат из огурцов и помидоров.
Расчет салата "Оливье" сделан, исходя из классического рецепта:
- картофель – 261 тенге за кг;
- морковь – 99 тенге за кг;
- яйца – 650 тг десяток;
- колбаса вареная "докторская" – от 534 тенге и выше;
- огурцы маринованные – 1 банка 1199 тг;
- свежие – 1549 тг за кг;
- горошек зеленый консервированный – 1 банка 469 тенге;
- майонез – от 955 тенге и выше;
- соль – 90 тенге 1 пачка;
- свежемолотый черный перец – 400 тенге.
Итого: в среднем 4657 тенге.
Фото: pixabay
Салат "Селедка под шубой".
Для расчетов также берем за основу классический состав ингредиентов:
- Свекла – 210 тг за кг;
- Морковь – 99 тг за кг;
- Яйца – 650 тг десяток;
- Майонез – от 955 тг и выше;
- Картофель – 261 тг за кг
- Сельдь – от 795 до 3349 тенге.
Итого: в среднем 2970 тенге.
Фото: pixabay
Огурцы накануне Нового года резко подорожали. 29 декабря кг стоил 2 тыс. тенге. Помидоры на ветке в супермаркете стоят дешевле – 879 тенге.
Чайный стол
К чаю можно купить торт от столичных кондитеров за 5-6 тысяч тенге.
Шоколадные конфеты можно купить в среднем по 3000 тенге за килограмм.
Нельзя представить новогодний стол и без фруктов. Но в этом году они значительно подорожали и нужно изрядно постараться, чтобы купить продукт, отвечающий требованию "цена и качество".
Так, цены на яблоки варьируются от 300 тенге за кг и выше.
Бананы: от 700 тенге за килограмм и выше.
Мандарины: от 1500 тенге и выше.
Ананас: 2000 тенге за килограмм.
Фото: pixabay
Напитки
Непременным атрибутом новогодних праздников и праздничного стола является шампанское. Цены на игристое вино варьируются от 1500 тенге и выше.
Соки обойдутся в 515 тенге и выше.
Цена за бутылку газированной воды колеблется от 200 тенге и выше.
Спиртные напитки стоят дороже. Так, коньяк в среднем стоит от 1719 тенге и выше. Водка разная и цены на нее, соответственно, тоже: но в среднем можно приобрести за 2000-2500 тенге. Во столько же в среднем обойдется вино. Все зависит от вкусов, предпочтений и возможности людей, а также от страны-производителя.
В общей сложности, чтобы накрыть новогодний стол, астанчанам придется потратить минимум 36 тыс. тенге.