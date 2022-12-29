На 86-м году жизни умер композитор Эдуард Артемьев, известный как автор музыки к фильмам Никиты Михалкова, Андрея Тарковского, а также тем, что написал музыку к двум Олимпиадам – 1980 и 2014 года, передает Zakon.kz.

Об этом ТАСС сообщил сын композитора Артемий Артемьев.

Композитор умер в реанимационном отделении, куда его ранее перевели из-за осложнений бактериальной пневмонии.

Эдуард Артемьев родился в Новосибирске в 1937 году. Первоначальное музыкальное образование он получил в Московском хоровом училище, а в 1960 году окончил Московскую консерваторию по классу композиции.

Широкую известность Артемьеву принесла работа в кино. Его знаковые песни — произведения из кинофильмов, композиции, возникшие на материале музыки кинолент, а также песни-баллады и песни-поэмы ("Здравствуй, день!", "Воспоминание", "Костры рябин" и другие). Также он автор знаменитой темы к фильму "Свой среди чужих, чужой среди своих".

Композитор является лауреатом премий "Ника" за лучшую музыку к фильмам "Лимита", "Водитель для Веры", "12" и "Герой", лауреатом Государственных премий в области литературы и искусства за кинофильмы "Урга — территория любви", "Утомленные солнцем", "Сибирский цирюльник", а также обладателем других наград.

Последней его работой будет предстоящий фильм Никиты Михалкова "Шоколадный Револьвер".





