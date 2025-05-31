Умер композитор "Симпсонов" Альф Клаузен

Американский композитор Альф Клаузен, известный по работе над музыкой для мультсериала "Симпсоны" и телесериалов "Детективное агентство "Лунный свет" и "Альф", ушел из жизни в возрасте 84 лет, сообщает Zakon.kz.

Новость о смерти знаменитости сообщила дочь композитора Каарин Клаузен.

Как пишет издание Hollywood Reporter, Клаузен скончался в четверг в своем доме в районе Вэлли-Вилидж в Лос-Анджелесе. Около восьми лет назад у него диагностировали прогрессирующий супрануклеарный парез взора – редкое нейродегенеративное заболевание.

Альф Клаузен работал над музыкой для "Симпсонов" с 1990 по 2017 год. 30 августа 2017 года телеканал Fox уволил его. Композитор пытался оспорить увольнение в суде, и урегулировал спор в 2022 году. Клаузен 23 раза был номинирован на премию "Эмми" и дважды победил.

Кроме того, Клаузен написал оркестровую музыку к более чем 30 фильмам и телешоу, включая "Детективное агентство "Лунный свет", "Голый пистолет", "Альф" и "Феррис Бьюллер берет выходной". Клаузен получил почетную докторскую степень в области музыки в музыкальном колледже Беркли в 1996 году.

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