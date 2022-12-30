Спад заражений коронавирусом зарегистрирован в Казахстане
Фото: pexels
В Казахстане за сутки заболеваемость коронавирусом упала с 263 человек до 211, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным Минздрава, на 30 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2754 человека (–2 578+ и 176 КВИ-), из них в стационарах находятся 247 пациентов, на амбулаторном уровне – 2507.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 6 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,
- на аппарате ИВЛ – 2 пациента.
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