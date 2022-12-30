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Спад заражений коронавирусом зарегистрирован в Казахстане

Спад заражений коронавирусом зафиксирован в Казахстане Фото: pexels
В Казахстане за сутки заболеваемость коронавирусом упала с 263 человек до 211, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Минздрава, на 30 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2754 человека (–2 578+ и 176 КВИ-), из них в стационарах находятся 247 пациентов, на амбулаторном уровне – 2507.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 6 пациентов, 
  • в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,
  • на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

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