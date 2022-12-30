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Месси и Роналду попрощались с Пеле

Месси и Роналду попрощались с Пеле Фото: Instagram.com/pele
Капитан футбольной сборной Аргентины Лионель Месси и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду на страницах в Instagram почтили память великого бразильского нападающего Пеле, сообщает Zakon.kz.

Нападающий клуба "Пари Сен-Жермен" был краток.

"Покойся с миром, Пеле", – говорится в подписи к фотографиям.

В свою очередь португальский футболист принес слова соболезнования всей Бразилии и семье Пеле.

"Простого "Прощай" никогда не будет достаточно, чтобы выразить ту боль, которую сейчас испытывает весь футбольный мир. Вдохновение для многих миллионов, эталон вчера, сегодня и навсегда. Он никогда не будет забыт и память о нем будет жить вечно в каждом из нас, любителей футбола. Покойся с миром, король Пеле", – написал Роналду.

Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, скончался на 83 году жизни 29 декабря. По данным клиники "Альберт Эйнштейн", где он находился, это произошло из-за множественного отказа органов.

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Месси Лионель Пеле Роналду Криштиану Бразилия
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