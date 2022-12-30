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Причиной смерти Пеле стал множественный отказ органов

Причиной смерти Пеле стал множественный отказ органов Фото: Instagram/pele
Трехкратный чемпион мира по футболу бразильца Пеле скончался в результате множественного отказа внутренних органов, сообщает Zakon.kz.

Такая информация приводится в официальном бюллетене клиники "Альберт Эйнштейн", пишет ТАСС.

"Клиника "Альберт Эйнштейн" с горечью подтверждает известие о смерти Пеле, зафиксированной 29 декабря в 15:27 (00:27 по времени Астаны - Прим.) вследствие множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки и клинического состояния [пациента]", – говорится в бюллетене .

Пресс-служба клиники также выразила соболезнования семье бывшего футболиста и "всем, кто скорбит о потере нашего любимого "Короля футбола".

В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке, а спустя два месяца попал в больницу. 22 декабря врачи бывшего футболиста сообщили, что у Пеле наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему требуется более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции.

26 декабря сообщалось, что Пеле начал прощаться с семьей.

Пеле является единственным в истории мирового футбола спортсменом, трижды ставшим чемпионом мира в статусе игрока (1958, 1962, 1970). Он забил 77 голов в 92 матчах. За всю профессиональную карьеру Пеле забил 1281 гол, за что был включен в Книгу Рекордов Гиннесса.

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Пеле
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