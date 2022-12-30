Как встретят Новый год казахстанские министры и депутаты
Как и многие жители страны, политические служащие планируют провести праздничные дни в семейном кругу.
Министр национальной экономики Алибек Куантыров поделился, что Новый год встретит с родными в Астане.
Фото: primeminister.kz
Глава Миннацэкономики также рассказал о новогодних традициях его семьи.
"В каждую новогоднюю ночь мы загадываем желания, потом записываем их, складываем в горшочек с землей, а в следующем году достаем", – рассказал Алибек Куантыров.
Мы поинтересовались, загадывал ли Алибек Куантыров стать министром, и какие желания у него уже сбылись.
"Министром быть не загадывал, но зато другие желания у меня исполнились. В частности, я загадывал поступить в Гарвард и поступил, но не уехал, потому что в этом году меня назначили на должность министра".Алибек Куантыров
А вот в подарок глава Миннацэкономики хотел бы получить какую-нибудь уникальную книгу с автографом.
Министр энергетики Болат Акчулаков отметил, что встречать Новый год будет в Алматы, дома у родителей.
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
"У нас есть семейная традиция – собираться на Новый год в родительском доме в Алматы. За новогодний стол и организацию праздника обычно отвечает моя сестра. А празднуем, как и все семьи, обмениваемся подарками".Болат Акчулаков
В кругу родных и близких встретит 2023 год и министр просвещения Асхат Аймагамбетов.
Фото: gov.kz
"Новый год – это семейные праздник, поэтому всегда праздную его в кругу семьи, с мамой, собираются все родственники, дети. Все, как у всех семей", – подчеркнул Асхат Аймагамбетов.
Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев отметил, что традиционно встречает Новый год в кругу семьи. Подготовкой к празднику всегда занимается супруга.
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Он также рассказал о подарке, который хотел бы получить в праздничный вечер.
"Здоровье, хорошее настроение моих внуков – это были бы самые лучшие подарки", – скромно ответил Каирбек Ускенбаев.
Но мы не оставили министра без вопроса и о том, чем запомнился ему уходящий год и был ли он для него сложным.
"Весь год был сложный, начиная с январских событий, как шоковая терапия. Но по нашей работе хочу сказать, что мы тщательно работали по обеспечению населения углем, заметили вы или нет, но в этом году не было проблем ни с очередями, ни с поставками угля для населения", – заявил глава Мининдустрии.
А вот глава Министерства труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, как и глава Миннацэкономики Алибек Куантыров, любит получать в подарок книги.
Фото: akorda.kz
"Я хотела бы получить в подарок книги", – заявила она.
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов, как и его коллеги, будет в новогоднюю ночь с семьей.
Фото: primeminister.kz
"Новый год отмечаем обязательно в семейном кругу, приезжают дети и внуки", – отметил он.
Депутат Мажилиса Дания Еспаева, которую казахстанцы еще знают как первого кандидата-женщину в президенты на выборах в 2019 году, также поделилась своими планами на новогодние праздники. Встречать 2023 год она будет в родном городе – Актобе.
"Я традиционно Новый год встречаю в кругу семьи. Это наша традиция, и мы ее не нарушаем. 31 декабря вместе с детьми и внуками я буду в Актобе".Дания Еспаева
Фото: Facebook/Дания Еспаева
Также мажилисвумен ответила на вопрос, были ли у нее какие-то значимые достижения в уходящем году.
"В моей жизни ничего не изменилось. Я просто счастлива, что вокруг меня мои родные, все живы и здоровы. Счастлива, что этот год прошел без потерь, для меня это очень важно".Дания Еспаева
Ее коллега – депутат Мажилиса Айдос Сарым – рассказал, что будет встречать 2023 год в Алматы.
Фото: YouTube/Гражданский Альянс Казахстана
"Новый год хочу отметить у себя дома в Алматы, просто как семейный праздник", – отметил мажилисмен.