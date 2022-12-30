Как встретят Новый год казахстанские министры и депутаты

Казахстанские министры и депутаты рассказали корреспонденту Zakon.kz, как планируют встретить Новый год и какие подарки хотели бы увидеть под елкой.

Как и многие жители страны, политические служащие планируют провести праздничные дни в семейном кругу.



Министр национальной экономики Алибек Куантыров поделился, что Новый год встретит с родными в Астане.

Фото: primeminister.kz



Глава Миннацэкономики также рассказал о новогодних традициях его семьи.



"В каждую новогоднюю ночь мы загадываем желания, потом записываем их, складываем в горшочек с землей, а в следующем году достаем", – рассказал Алибек Куантыров.



Мы поинтересовались, загадывал ли Алибек Куантыров стать министром, и какие желания у него уже сбылись.

"Министром быть не загадывал, но зато другие желания у меня исполнились. В частности, я загадывал поступить в Гарвард и поступил, но не уехал, потому что в этом году меня назначили на должность министра". Алибек Куантыров

А вот в подарок глава Миннацэкономики хотел бы получить какую-нибудь уникальную книгу с автографом.

Министр энергетики Болат Акчулаков отметил, что встречать Новый год будет в Алматы, дома у родителей.

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

"У нас есть семейная традиция – собираться на Новый год в родительском доме в Алматы. За новогодний стол и организацию праздника обычно отвечает моя сестра. А празднуем, как и все семьи, обмениваемся подарками". Болат Акчулаков

В кругу родных и близких встретит 2023 год и министр просвещения Асхат Аймагамбетов.

Фото: gov.kz

"Новый год – это семейные праздник, поэтому всегда праздную его в кругу семьи, с мамой, собираются все родственники, дети. Все, как у всех семей", – подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев отметил, что традиционно встречает Новый год в кругу семьи. Подготовкой к празднику всегда занимается супруга.

Фото: пресс-служба премьер-министра РК



Он также рассказал о подарке, который хотел бы получить в праздничный вечер.



"Здоровье, хорошее настроение моих внуков – это были бы самые лучшие подарки", – скромно ответил Каирбек Ускенбаев.

Но мы не оставили министра без вопроса и о том, чем запомнился ему уходящий год и был ли он для него сложным.

"Весь год был сложный, начиная с январских событий, как шоковая терапия. Но по нашей работе хочу сказать, что мы тщательно работали по обеспечению населения углем, заметили вы или нет, но в этом году не было проблем ни с очередями, ни с поставками угля для населения", – заявил глава Мининдустрии.

А вот глава Министерства труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, как и глава Миннацэкономики Алибек Куантыров, любит получать в подарок книги.

Фото: akorda.kz

"Я хотела бы получить в подарок книги", – заявила она.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов, как и его коллеги, будет в новогоднюю ночь с семьей.

Фото: primeminister.kz

"Новый год отмечаем обязательно в семейном кругу, приезжают дети и внуки", – отметил он.

Депутат Мажилиса Дания Еспаева, которую казахстанцы еще знают как первого кандидата-женщину в президенты на выборах в 2019 году, также поделилась своими планами на новогодние праздники. Встречать 2023 год она будет в родном городе – Актобе.

"Я традиционно Новый год встречаю в кругу семьи. Это наша традиция, и мы ее не нарушаем. 31 декабря вместе с детьми и внуками я буду в Актобе". Дания Еспаева

Фото: Facebook/Дания Еспаева

Также мажилисвумен ответила на вопрос, были ли у нее какие-то значимые достижения в уходящем году.

"В моей жизни ничего не изменилось. Я просто счастлива, что вокруг меня мои родные, все живы и здоровы. Счастлива, что этот год прошел без потерь, для меня это очень важно". Дания Еспаева

Ее коллега – депутат Мажилиса Айдос Сарым – рассказал, что будет встречать 2023 год в Алматы.

Фото: YouTube/Гражданский Альянс Казахстана

"Новый год хочу отметить у себя дома в Алматы, просто как семейный праздник", – отметил мажилисмен.