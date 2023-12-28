Фейлы, переживания и новые цели: казахстанские министры поделились итогами года

Zakon.kz попросил казахстанских министров поделиться итогами года - какими достижениями своих ведомств они гордятся, а какие проблемы решить в 2023 не удалось.

Багдат Мусин и летние "фейлы"

Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сразу заговорил о наболевшем - качестве связи и интернета.

"Конечно же, мне как министру хотелось бы, чтобы качество интернета было лучше, в том числе и в отдаленных наших селах. Некоторые вопросы по интернету все еще остаются открытыми. Например, за "Ханшатыром" мы планировали установить порядка 30 базовых станций, но установили около 15. То есть 15 базовых станций еще не установлены по всякого рода причинам. И то, что эти работы перекладываются на другой период, нас не радует. Мы за это получаем определенные нарекания, замечания - и со стороны руководства, и со стороны граждан". Багдат Мусин

Фото: Zakon.kz

Однако министр заверил, что ведомство и операторы мобильной связи прилагают все усилия для улучшения связи. И сам Багдат Мусин прогресс видит.

"Я вот честно, как гражданин, скажу. Летом были "фейлы" и прям чувствовалось низкое качество связи. За эти три месяца нам удалось улучшить ситуацию. Раньше, когда даже я ездил по городу, просил водителя остановиться, когда мне кто-то звонил. Сейчас я могу не останавливаясь спокойно разговаривать по телефону. И это говорит о том, что усилия операторов мобильной связи, я их не оправдываю, но они дают свои плоды. Наши, в том числе контрольные мероприятия, их подталкивают, чтобы они быстрее решали те или иные вопросы". Багдат Мусин

Многое зависит и от координации с акиматами. В 2023 году Багдат Мусин провел четыре встречи по качеству связи и установке базовых станций.

"А по государственным услугам, вы сами видите продвижение, оно не может не радовать казахстанцев и меня лично. Мы восьмые в мире по предоставлению цифровых онлайн-сервисов, для Казахстана это большое достижение. Но чтобы не почивать на лаврах, как президент выразился, нам надо двигаться в сторону искусственного интеллекта. Мы базовые планы уже наметили. И лично президент этим вопросом будет заниматься. Мы будем докладывать ему о всех продвижениях. Оценку будет давать население, руководство. У меня есть аспекты с определенными недоработками. Мы будем прилагать все усилия, чтобы таких недоработок было меньше". Багдат Мусин

Алибек Куантыров: Душа болит за страну

Министр национальной экономики Алибек Куантыров 2024 год встречает с ожиданием роста экономики на уровне не менее 5,3%.

"Это наши прогнозные цифры в бюджетных целях, но, конечно же, будем таргетировать более высокий агрессивный рост. Об этом сейчас сказал и президент. У нас основная задача на ближайшие шесть лет - это в два раза увеличить ВВП. Мы на эту цель, в принципе, выходим, и мы можем ее сделать еще больше. Наша задача сейчас - поддерживать экономический рост активно и вовлекать в этот экономический рост максимально все трудоспособное население. То есть повышать долю занятости, снижать долю безработицы, повышать производительность труда, чтобы активно молодежь вовлекалась в работу, в экономику, развивать женское предпринимательство, потому что чем больше женщин участвует в экономике, тем лучше для нее. И, конечно же, всеобщему труду всех приучать". Алибек Куантыров

Фото: Zakon.kz

Он отметил, что над этой общей целью должны работать все казахстанцы.

"Конечно, не может быть, чтобы не было проблем. Мы сейчас видим, особенно в зимний период, но эти все проблемы нужно планомерно решать. Планомерно и где-то более агрессивно, я бы сказал. Потому что мир не стоит на месте, и Казахстан не стоит на месте. И для того, чтобы нам достичь высоких показателей, нужно очень много работать". Алибек Куантыров

От себя он пообещал работать изо всех сил в 2024 году.

"Будем, конечно, максимально прикладывать усилия, как мы сейчас, в принципе, и делаем. Потому что душа болит за страну, за население, и хочется сделать жизнь в Казахстане лучше". Алибек Куантыров

Арман Шаккалиев и модернизация рынков

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев поводом для гордости ведомства считает стабилизацию цен на социально-значимые товары. Еще одним достижением он назвал создание национальной системы прослеживания товаров.

"Электронное зеркало, все операции, связанные с товарными интервенциями - теперь в электронном формате, мы их видим. Мы наладили работу по анализу цепочек поставок для выявления непродуктивных посредников, об этом тоже часто спрашивали, говорили. Три тысячи цепочек проанализировали, тысячу выявили недобросовестных участников, соответственно, тысячу административных дел. Мы тонус возродили в контроле, регулировании торговой деятельности. Раньше, помните, у нас, к сожалению, пандемия была, мораторий, и немножко тонуса не было, и такое вот на рынке было состояние, что можно наценку не соблюдать, можно, значит, нарушение и так далее". Арман Шаккалиев

Фото: Zakon.kz

Не удалось в 2023 году министерству провести модернизацию всех рынков в Астане и городах республиканского значения. Арман Шаккалиев назвал это "объективно сложным процессом".

"Это рынок, концентрация вопросов экономических, социальных и так далее. Очень много факторов. Просим у депутатов поддержать инициативу НПП - синхронизировать срок модернизации рынков в крупных городах со сроком модернизации по всей республике, это 2025 год. Осталось таких рынков порядка 19, мы сегодня взяли на себя обязательство, как министерство, по каждому из рынков разложить, показать, что на какой стадии, и какие меры принимают, чтобы модернизацию провести". Арман Шаккалиев

Азамат Ескараев: яблоки, лошади и законы

Министр юстиции Азамат Ескараев с радостью сообщил о регистрации алматинского апорта в качестве казахстанского бренда.

"Также заканчиваем работу по регистрации адайской породы лошади тоже как казахстанского бренда. Начали работу по присоединению к Лиссабонскому и Маракешскому соглашениям, которые позволят невидящим и лицам с проблемами зрения работать в нормальном формате для их удобства. Мы повысили требования к законопроектной работе. Ужесточили требования к разработке концепции законопроектов". Азамат Ескараев

Фото: Zakon.kz

Однако по присоединению к Лиссабонскому соглашению Казахстан только начал работать. Завершить процесс планируют в 2024 году.

"Это очень полезно будет для Казахстана, потому что сейчас потенциальный патентообладатель, изобретатель наш казахстанский должен в каждую страну Европы отправлять свои заявки. А если мы присоединимся к Лиссабонскому соглашению, он просто в одну эту организацию направляет и, соответственно, 30 государств сразу защищает его". Азамат Ескараев

Нуржан Нуржигитов и новое министерство

Глава нового Министерства водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов одним из главных выполненных задач назвал внесение концепции Водного кодекса в правительство. Также ведомство разработало концепцию управления водными ресурсами на 2024-2030 годы.

"Мы также разработали комплексные планы в рамках реализации концепции развития управления водными ресурсами. У нас есть четкий план на первые три года - это краткосрочный. И план до 2030 года, какую работу мы должны сделать. Конечно, мы сейчас видим проблемы. Мы должны усилить работу по созданию Национальной гидрологической службы, потому что очень остро стоят вопросы использования подземных вод. Создаем научно-исследовательский институт по изучению проблем Каспийского моря". Нуржан Нуржигитов

Фото: Zakon.kz

Также ведомство создает аналитический центр, который будет выявлять возможные проблемы.

"Вопросы цифровизации, автоматизации должны нам помочь в будущем принимать оперативные меры. Есть перед нами поставленные задачи. И министерство работает над их решением". Нуржан Нуржигитов

Ерлан Нысанбаев: сайгаки и свалки

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев отметил, что 2023 год был богат на события. Одним из острых был вопрос, связанный с сайгаками.

"Регулирование численности сайгаков вынужденная мера, продиктованная необходимостью снижения их негативного воздействия на сельское хозяйство, сохранения биологического равновесия, предотвращения рисков массовой гибели вследствие бескормицы и эпизоотий. В современных условиях, полностью рассчитывать на действие биологических законов, которые регулируют количество зверей и птиц, ошибочно. В советское время, при проведении мероприятий по регулированию, общая численность сайгака в Казахстане в среднем не превышала 900 тысяч особей при этом ежегодно изымалось до 350 тысяч и даже до 500 тысяч. На сегодня, общая численность сайгаков с учетом окота составляет порядка 2,6 млн особей". Ерлан Нысанбаев

Фото: Zakon.kz

Поэтому, по мнению министра, опираясь на науку, человек должен поддерживать такую численность диких животных, которая была бы наиболее благоприятна как для экономики страны, так и для самой дикой фауны.

"В 2024 году вопросы управления популяциями сайгаков будут рассмотрены исходя из рекомендаций научных организаций". Ерлан Нысанбаев

Позитивным моментом 2023 года министр назвал принятые летом поправки в Экологический кодекс.

Также, по его словам, в стране сократилось число стихийных свалок.

"В 2020 году было выявлено 8884 из них утилизировано 5823. По состоянию на 20 декабря 2023 года согласно данных космического мониторинга выявлено 5540 несанкционированных свалок, из которых ликвидировано 4597". Ерлан Нысанбаев

Кроме того в 2023 году в Казахстане утверждена Стратегия достижения углеродной нейтральности до 2060 года. Документ предусматривает базовые подходы к низкоуглеродной трансформации в экономике и промышленности.