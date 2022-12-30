Олег Крук ушел с поста первого заместителя акима Павлодарской области

Фото: gov.kz

Олег Крук, занимавший должность первого замакима Павлодарской области, подал в отставку по собственному желанию, сообщили в пресс-службе областного акимата, сообщает Zakon.kz.

1 декабря 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев назначил Олега Крука временно исполняющим обязанности акима Павлодарской области Олег Крук родился 24 ноября 1967 года. Трудовой стаж: машинист-обходчик котельного цеха, инженер-технолог котельного цеха Павлодарской ТЭЦ-3 (1992-1995);

главный инженер фирмы "Ремэнерго", заместитель главного инженера по ремонту Павлодарской ТЭЦ-3 (1995-1997);

начальник материально-технического снабжения ТОО "Компания CCL-Энерго" (1997-1998); менеджер по обеспечению ТОО "Казснабцентр",

менеджер по обеспечению ТОО "Казпромресурс",

главный инженер ТОО "Теплоцентр-Северный",

директор тепловых сетей ОАО "Павлодарэнерго",

президент управления АО "Павлодарские тепловые сети",

директор Департамента энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области (1998-2008); заместитель акима города Павлодара (2008-2012);

заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО "HAGI-Павлодар", генеральный директор АО "Казэнергокабель" (2013-2018);

исполнительный директор АО "Казэнергокабель" (07.2018-2020);

первый заместитель акима Павлодарской области (с 04.2021).

По согласованию с Администрацией президента распоряжением акима Павлодарской области первым заместителем акима назначен Хасар Хабылбеков. Он будет курировать вопросы энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и строительства.



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