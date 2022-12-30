Олег Крук ушел с поста первого заместителя акима Павлодарской области
Фото: gov.kz
Олег Крук, занимавший должность первого замакима Павлодарской области, подал в отставку по собственному желанию, сообщили в пресс-службе областного акимата, сообщает Zakon.kz.
1 декабря 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев назначил Олега Крука временно исполняющим обязанности акима Павлодарской области
Олег Крук родился 24 ноября 1967 года.
Трудовой стаж:
- машинист-обходчик котельного цеха, инженер-технолог котельного цеха Павлодарской ТЭЦ-3 (1992-1995);
- главный инженер фирмы "Ремэнерго", заместитель главного инженера по ремонту Павлодарской ТЭЦ-3 (1995-1997);
- начальник материально-технического снабжения ТОО "Компания CCL-Энерго" (1997-1998); менеджер по обеспечению ТОО "Казснабцентр",
- менеджер по обеспечению ТОО "Казпромресурс",
- главный инженер ТОО "Теплоцентр-Северный",
- директор тепловых сетей ОАО "Павлодарэнерго",
- президент управления АО "Павлодарские тепловые сети",
- директор Департамента энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области (1998-2008); заместитель акима города Павлодара (2008-2012);
- заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО "HAGI-Павлодар", генеральный директор АО "Казэнергокабель" (2013-2018);
- исполнительный директор АО "Казэнергокабель" (07.2018-2020);
- первый заместитель акима Павлодарской области (с 04.2021).
По согласованию с Администрацией президента распоряжением акима Павлодарской области первым заместителем акима назначен Хасар Хабылбеков. Он будет курировать вопросы энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и строительства.
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