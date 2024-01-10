Заместитель акима Павлодарской области пострадал в ДТП
Фото: gov.kz
Первый заместитель акима Павлодарской области Серик Батыргужинов попал в дорожно-транспортое происшествие. В региональном акимате Zakon.kz рассказали о состоянии Батыргужинова.
Как отмечено в публикации Pavlodarnews.kz, Батыргужинов возвращался в Павлодар из Майкаина, где находился в составе комиссии по расследованию причин несчастного случая со спасателями.
Информацию о происшествии подтвердили в акимате области. Авария произошла 8 января 2024 года.
"Заместитель акима области Серик Батыргужинов действительно попал в ДТП. Другие машины в ДТП не участвовали и не пострадали. Машина заместила съехала в кювет, сам Серик Батыргужинов получил незначительные повреждения".Пресс-служба акимата Павлодарской области
Там уточнили, что его состояние стабильное.
Серик Батыргужинов получил должность первого заместителя акима Павлодарской области в ноябре 2023 года.
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