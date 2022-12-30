Шахматистка Динара Садуакасова ответила на поздравление президента

Казахстанская шахматистка Динара Садуакасова в своих соцсетях ответила на поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

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Ранее президент поздравил ее с титулом вице-чемпионки мира по быстрым шахматам среди женщин.



"Для меня это большая честь. Мне было невероятно приятно получить такое поздравление, а также теплые слова и пожелания. Хочу сказать большое спасибо президенту за внимание к заслугам казахстанских спортсменов. Для каждого из нас – это огромные стимул и мотивация, а также большая ответственность – и в дальнейшем оправдывать ожидания казахстанцев, достигая новых вершин". Динара Садуакасова

Также девушка добавила, что проявление внимания к достижениям спортсменов имеет большой эффект и на подрастающее поколение.

"Я могу лично сказать, что такие ситуации влияют и на совсем юных шахматистов. В моей Академии шахмат обучение прошли тысячи детей разных возвратов. Уже сейчас они отправляют мне сообщения в мессенджерах и соцсетях, где пишут, как им приятно, что я получила такое поздравление. А также, что они скоро получат такие же. Уверена, что так и будет! Көп рахмет". Динара Садуакасова

Чемпионат мира проходил в Алматы с 26 по 28 декабря. В нем принимали участие лучшие спортсменки мира, представляющие такие традиционно сильные шахматные страны, как Китай, Индия, Россия и другие.