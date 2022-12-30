Какие дела будет рассматривать суд присяжных с 2024 года

Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РК от 29 декабря 2022 года расширили категории дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что рассмотрение уголовных дел в судах первой инстанции осуществляется единолично судьей, a по особо тяжким преступлениям по ходатайству обвиняемого – судом с участием присяжных заседателей в составе одного судьи и десяти присяжных заседателей, за исключением следующих дел:

убийствах, совершенных в условиях чрезвычайной ситуации и в ходе массовых беспорядков;



преступлениях против мира и безопасности человечества, против основ конституционного строя и безопасности государства;

террористических и экстремистских преступлениях;

воинских преступлениях, совершенных в военное время или боевой обстановке;

преступлениях, совершенных в составе преступной группы;

особо тяжких преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Согласно закону суд присяжных рассматривает уголовные дела:

Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека, в том числе повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия.

Похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья.

Торговля людьми, эксплуатация человека, вербовка, укрывательство, в том числе с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.



Вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений.

Торговля несовершеннолетними с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Пытки, совершенные группой лиц или группой лиц по предварительному сговору.



Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны.

Применение запрещенных средств и методов ведения войны.



Геноцид; рейдерство и ряд других.

Такие дела также рассматриваются по ходатайству обвиняемого судом с участием присяжных заседателей в составе одного судьи и десяти присяжных заседателей.

Закон вводится в действие с 1 января 2024 года.



