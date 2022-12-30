Какие дела будет рассматривать суд присяжных с 2024 года
Фото: Zakon.kz
Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РК от 29 декабря 2022 года расширили категории дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей, сообщает Zakon.kz.
Так, говорится, что рассмотрение уголовных дел в судах первой инстанции осуществляется единолично судьей, a по особо тяжким преступлениям по ходатайству обвиняемого – судом с участием присяжных заседателей в составе одного судьи и десяти присяжных заседателей, за исключением следующих дел:
- убийствах, совершенных в условиях чрезвычайной ситуации и в ходе массовых беспорядков;
- преступлениях против мира и безопасности человечества, против основ конституционного строя и безопасности государства;
- террористических и экстремистских преступлениях;
- воинских преступлениях, совершенных в военное время или боевой обстановке;
- преступлениях, совершенных в составе преступной группы;
- особо тяжких преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Согласно закону суд присяжных рассматривает уголовные дела:
- Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека, в том числе повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия.
- Похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья.
- Торговля людьми, эксплуатация человека, вербовка, укрывательство, в том числе с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
- Вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений.
- Торговля несовершеннолетними с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
- Пытки, совершенные группой лиц или группой лиц по предварительному сговору.
- Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны.
- Применение запрещенных средств и методов ведения войны.
- Геноцид; рейдерство и ряд других.
Такие дела также рассматриваются по ходатайству обвиняемого судом с участием присяжных заседателей в составе одного судьи и десяти присяжных заседателей.
Закон вводится в действие с 1 января 2024 года.
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