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Законодательство РК

Какие дела будет рассматривать суд присяжных с 2024 года

Какие дела будет рассматривать суд присяжных с 2024 года Фото: Zakon.kz
Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РК от 29 декабря 2022 года расширили категории дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что рассмотрение уголовных дел в судах первой инстанции осуществляется единолично судьей, a по особо тяжким преступлениям по ходатайству обвиняемого – судом с участием присяжных заседателей в составе одного судьи и десяти присяжных заседателей, за исключением следующих дел:

  • убийствах, совершенных в условиях чрезвычайной ситуации и в ходе массовых беспорядков;
  • преступлениях против мира и безопасности человечества, против основ конституционного строя и безопасности государства;
  • террористических и экстремистских преступлениях;
  • воинских преступлениях, совершенных в военное время или боевой обстановке;
  • преступлениях, совершенных в составе преступной группы;
  • особо тяжких преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Согласно закону суд присяжных рассматривает уголовные дела:

  •  Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека, в том числе повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия.
  • Похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья.
  • Торговля людьми, эксплуатация человека, вербовка, укрывательство, в том числе с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
  • Вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений.
  • Торговля несовершеннолетними с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
  • Пытки, совершенные группой лиц или группой лиц по предварительному сговору.
  • Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны.
  • Применение запрещенных средств и методов ведения войны.
  • Геноцид; рейдерство и ряд других.

Такие дела также рассматриваются по ходатайству обвиняемого судом с участием присяжных заседателей в составе одного судьи и десяти присяжных заседателей.

Закон вводится в действие с 1 января 2024 года.

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