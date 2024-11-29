Избили и пытали: присяжные вынесли вердикт по делу с участием пятерых полицейских Актау

Житель Актау обвинил пятерых полицейских в избиении в здании УВД. Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, сообщает Zakon.kz.

Весной Зигфрид-Илларион Сахибоглы заявил, что его избили полицейские якобы за кражу генераторов на одной из баз авторазбора. Мужчина рассказал Astana TV, что действительно взял автозапчасти, но предупредил об этом их владельца. Заявление, написанное его братом, было тут же аннулировано. Однако стражей порядка это не остановило, уверяет пострадавший. Трое избивали его прямо в здании полиции. Еще двое наблюдали.

"Ты украл и ты будешь признаваться. Я говорю: "Признаваться я не буду, потому что я не воровал, это мой друг, я взял у него". В дальнейшем, тем более он знает, я ему писал, тем более там камеры стоят, на машине заехал, там госномера все видно. Нет, говорит он мне, ты будешь признаваться, ты будешь на себя это брать. Это кража была". Они меня завели в комнату, где нет камер, и начали избивать. По голове, по лицу, в грудь, живот, руки". Зигфрид-Илларион Сахибоглы

Расследованием дела тогда занялась прокуратура. Возбудили уголовное дело. Троих подозреваемых арестовали. Двое находились под подпиской о невыезде. Во время судебного процесса они находились на скамье подсудимых. К слову, дело рассматривалось судом присяжных. Это была инициатива подсудимых. И вот спустя восемь месяцев они единогласно вынесли вердикт.

"Вердиктом суда присяжных заседателей подсудимые признаны невиновными в связи с ответами присяжных заседателей на первый из основных трех вопросов. Три вопроса мы здесь обсуждали с участием присяжных заседателей, гособвинителя, вас, подсудимых, защитников, адвокатов. Дополнительных вопросов не было. В связи с чем подсудимые оправданы в связи с отсутствием событий преступления". Председатель Мангистауского областного специализированного суда Иниятулла Досетов

Однако пострадавший с вердиктом не согласен.

"Доказано все, и очень много времени прошло, чтобы все урегулировать, эту ситуацию всю. Присяжные заседатели тоже доверия не вызывали. Много доказательств, и сотрудники сказали то, что меня избили там. Все доказательства были предоставлены, но творится здесь нечистое". Зигфрид-Илларион Сахибоглы

В поисках справедливости мужчина вышел на одиночный пикет к зданию областного суда. Однако председатель его не принял, отметив, что приемные часы истекли. Теперь проигравшая сторона надеется на органы прокуратуры.

"Незаконно их освободили. Людей, которые меня пытали и били. Вынуждали, чтобы я дал признательные показания. Затем после всего этого они предлагали мне деньги, большие суммы, 50 млн тенге и джип предлагали, чтобы это все урегулировать. Я хочу, чтобы закон был справедливый". Зигфрид-Илларион Сахибоглы

Пострадавший не намерен ограничиваться органами правосудия в регионе. Он планирует обращаться в Генпрокуратуру.

Ранее сообщалось, что житель Актау заявил об избиениях со стороны сотрудников Управления полиции города. Он утверждает, что его вынуждали оговорить себя и признаться в краже.