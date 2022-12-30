В Казахстане будут бороться с домогательствами на рабочем месте

Министерство труда и социальной защиты населения РК подготовило предложения по внесению дополнений и изменений в ряд законодательных и нормативных правовых актов, направленных на искоренение насилия и домогательств на рабочем месте, сообщает Zakon.kz.

В Минтруда рассказали, что прежде чем вносить такие поправки, исследовали тему.

Так, в этом году совместно со структурой ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин "ООН-женщины" было проведено исследование с целью изучения уровня и основных причин насилия и сексуальных домогательств на рабочем месте в Казахстане.

В рамках исследования был проведен социологической опрос, в котором приняли участие 1340 женщин и 208 руководителей организаций. Около 13% опрошенных женщин сообщили, что сталкивались с фактами насилия и домогательств на рабочем месте, а в адрес 10% работодателей поступали обращения от пострадавших женщин, - отметили в ведомстве.

При этом во время не говорилось о фактах физического насилия. Среди наиболее часто допускаемых видов насилия женщины отметили неприятные прикосновения, флирт, ухаживания, попытки поцеловать (17%), неуместные шутки на сексуальные темы (16%), комментарии и жесты сексуального характера (16%).

По словам двух третей опрошенных женщин, допускают такое поведение в основном руководители. Остальные отметили в качестве обидчиков своих коллег и клиентов, что подтвердили и работодатели. По их мнению, коллеги и клиенты чаще допускают домогательства, особенно в малом и среднем бизнесе, в основном в сфере услуг, общественного питания и торговли.

Целесообразность законодательного закрепления запрета гендерного насилия и домогательств в сфере труда и усиления правовой защиты пострадавших отметили более 80% респондентов.

После получения результатов социологического исследования эксперты министерства изучили правовое регулирование запрета насилия и домогательств на рабочем месте в других странах, проанализировали действующее законодательство на предмет наличия норм, посвященных насилию и сексуальным домогательствам на рабочем месте. Кроме того, провели ряд консультативных мероприятий с технической миссией Международной организации труда, социальными партнерами и исследователями.

В итоге ведомством подготовлены предложения по внесению дополнений и изменений в ряд законодательных и нормативных правовых актов, направленных на искоренение насилия и домогательств на рабочем месте, в том числе в Трудовой кодекс РК, в закон "О профессиональных союзах" и в совместный приказ "Об утверждении Критериев оценки степени риска и проверочных листов за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан", - сообщили в Минтруда.

Как отмечается, предложения по имплементации норм Конвенции в национальное законодательство будут вынесены на очередное заседание Межведомственной комиссии при Министерстве иностранных дел РК по международному гуманитарному праву и международным договорам по правам человека.

Наряду с этим, планируется проведение информационно-разъяснительной работы среди работодателей по внедрению в содержание кодексов корпоративной этики аспектов, направленных на профилактику насилия и сексуальных домогательств на рабочем месте. В данном направлении значительная эффективность ожидается при активном участии профсоюзных организаций, в задачи которых входит защита прав работников, отметили в Минтруда.

Конвенция Международной организации труда №190 "Об искоренении насилия и домогательств в сфере труда" была принята 21 июня 2019 года на 108-ой сессии Международной организации труда. Она стала первым международном договором, призванным положить конец насилию и домогательствам в сфере труда, в том числе на гендерной основе.