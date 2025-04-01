Организация субсидируемых рабочих мест: что планируют изменить

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Министерство труда и социальной защиты населения подготовило проект изменений в Правила организации субсидируемых рабочих мест и субсидирования заработной платы лиц, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места, сообщает Zakon.kz.

Целью принятия поправок является совершенствование механизма реализации субсидируемых рабочих мест. Проектом предусматриваются: оптимизация процессов и установление конкретных сроков приема заявок от работодателей на организацию субсидируемых рабочих мест. Таким образом, прием заявок в 2025 году будет осуществляться с 1 февраля по 30 сентября , а на 2026 год – с 15 по 31 декабря текущего года;

, а на 2026 год – текущего года; внедрение автоматической проверки работодателей на соответствие требованиям участия в организации субсидируемых рабочих мест посредством Электронной биржи труда без участия карьерных центров, а также автоматизация процесса трудоустройства безработных на субсидируемые рабочие места;

закрепление ответственности работодателей, подающих заявки на организацию субсидируемых рабочих мест;

определение критериев повторного участия безработных в субсидируемых рабочих местах в целях исключения иждивенческого настроя. Таким образом, трудоустройство безработных на субсидируемые рабочие места будет осуществляться один раз в течение двух лет ;

; введение автоматического расчёта количества рабочих мест исходя от списочной численности работников согласно поданной работодателем заявке для справедливого распределения субсидируемых рабочих мест между работодателями;

субсидируемых рабочих мест между работодателями; конкретизация порядка взаимодействия центров трудовой мобильности и Государственной корпорации "Правительство для граждан" по оплате труда участников субсидируемых рабочих мест. Внесенные поправки уточняют сроки и механизм формирования заявок, перевода средств и отчетности. Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 апреля 2025 года.

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