В Румынии задержали бывшего кикбоксера и скандального блогера Эндрю Тейта

Эндрю Тейта задержали по делу о торговле людьми, сообщает Zakon.kz.

Эндрю Тейта также подозревают в изнасиловании и создании организованной преступной группы, сообщает Reuters.

Полиция задержала и его родного брата Тристана. Братья Тейт находятся под уголовным преследованием с апреля.

Задержанные отказались от комментариев.



"Четверо подозреваемых создали организованную преступную группу с целью вербовки, размещения и эксплуатации женщин, заставляя их создавать порнографические материалы, предназначенные для просмотра на специализированных веб-сайтах за определенную плату. Они могли бы получить значительные суммы денег". Прокуроры

Прокуроры заявили, что им удалось найти шестерых женщин, которые подвергались сексуальной эксплуатации со стороны подозреваемых.

Ранее Эндрю Тейта заблокировали во многих соцсетях за женоненавистнические комментарии и разжигание ненависти. Тейт заявлял, что женщины частично сами виноваты в том, что их насилуют, и что "они принадлежат мужчинам".