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"Яндекс.Такси" подал в суд на АЗРК

"Яндекс.Такси" подал в суд на АЗРК Фото: Zakon.kz
30 декабря суд частично удовлетворил иск ТОО "Яндекс.ТаксиКорп". Компания обратилась в суд с иском об оспаривании действий и приказа Агентства по защите и развитию конкуренции о проведении расследования, сообщает Zakon.kz.

22 июня приказом департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Алматы в отношении истца инициировано расследование на предмет нарушений законодательства в области защиты конкуренции.

"Проверяемый период определен уполномоченным органом с 1 августа 2021 года по 19 сентября 2022 года. Согласно требованиям статьи 218 Предпринимательского кодекса, до проведения расследования антимонопольный орган проводит анализ состояния конкуренции на товарных рынках с целью выявления доминирующего или монопольного положения субъекта рынка". Пресс-служба Специализированного межрайонного административного суда города Алматы

Было установлено, что уполномоченным органом проводился анализ состояния конкуренции на товарных рынках лишь за 2020 и 2021 годы.

Суд принял во внимание факт отсутствия анализа состояния конкуренции на товарных рынках за 2022 год и частично удовлетворил административный иск, признав незаконным оспариваемый приказ в части проверяемого периода за 2022 год.

Решение суда не вступило в законную силу.

20 сентября стало известно, что в отношении "Яндекс.Такси" идет расследование из-за высоких цен. С начала этого года в адрес департамента Агентства по защите и развитию конкуренции поступило шесть обращений в отношении "Яндекс.Такси" по вопросам высоких цен на их услуги.

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Анастасия Стативкина
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