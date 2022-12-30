Доллар подорожал на торгах в конце уходящего года

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 6,35 тенге (-1,34).

Средневзвешенный курс китайского юаня также снизился и составил 66,02 тенге (-0,03).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 491,22 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464-468 тенге, евро – по 491-499 тенге, российские рубли – по 6,1-6,5 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 30 декабря.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на ICE Futures выросла на 0,48%, до 83,86 доллара за баррель.





Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах NYMEX подорожали на 0,47% и составили 78,77 доллара за баррель.