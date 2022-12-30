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Илон Маск пережил самую большую потерю богатства в современной истории

Илон Маск потерял 200 млрд долларов Фото: pixabay
2022 год не был удачным в финансовом отношении для Илона Маска, сообщает Zakon.kz.

По данным The Independent, гендиректор Tesla потерял более 200 млрд долларов за год, что делает его одним из антирекордсменов. Эта сумма денег почти равна ВВП Греции.

Индекс миллиардеров Bloomberg отмечает, что бизнес-магнат ежедневно терял около 310,8 млн долларов из своего собственного капитала в этом году.

Из-за Tesla Маск потерял половину своего состояния в период с ноября 2021 по декабрь этого года.

По данным Sydney Morning Herald, Маск столкнулся с проблемами с Tesla из-за жестких карантинных ограничений в Китае, их крупнейшем рынке за пределами США. Ко всему прочему, не добавили пользы скандалы с отзывом автомобилей.

Business Insider отмечает, что акции компании упали на 62% с момента своего пика в ноябре 2021 года, что стало самым значительным падением акций с тех пор, как автомобильная компания стала публичной более десяти лет назад.

Инвесторы призвали Маска уйти с поста гендиректора, поскольку, по их мнению, его приоритеты сместились с тех пор, как он возглавил Twitter.

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