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Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в истории

Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в истории, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 00:40 Фото: flickr
Американский предприниматель Илон Маск побил собственный рекорд, став самым богатым человеком в истории, сообщает Zakon.kz.

Согласно обновленному рейтингу Bloomberg, его состояние оценивается в 348 миллиардов долларов.

Предыдущий рекорд Маска был зафиксирован в ноябре 2021 года, когда его капитал достиг 340 миллиардов долларов.

На данный момент Маск значительно обходит других миллиардеров. На втором месте рейтинга находится основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 219 миллиардов долларов.

Ранее Илон Маск раскритиковал предложенный Австралией запрет на использование социальных сетей детьми. 

Диана Абдуллаева
Маск Илон США 2024 год Рейтинги
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