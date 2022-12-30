Под звон бокалов: какие блюда и по какой цене поставят на новогодний стол в Казахстане

Уже с утра 31 декабря хозяйки Казахстана будут решать, что поставить на новогодний стол. Как всегда все упирается в объемность и глубину кошелька. Журналисты Zakon.kz выясняли, каким блюдам отдают предпочтение казахстанцы и в каких регионах.

В воздухе все сильнее разливается мандариновое настроение, в магазинах и супермаркетах – столпотворение, а на прилавках – новогодние подарки и конфеты в ярких кульках и мешочках. Хозяйки загодя готовят новогоднее меню. И заранее просмотрев сайты и всевозможные астрологические прогнозы на предмет интересных блюд в Год кролика или кота, с раннего утра побегут в супермаркеты или встанут у плиты, чтобы творить волшебство.

Чтобы узнать, какие блюда будут подаваться на новогодний стол, журналисты Zakon.kz опрашивали своих знакомых, коллег, друзей, родных и даже совершенно незнакомых людей на рынках и в магазинах страны. Индекс новогоднего дастархана проверяли на собственном опыте.



Актау: будет зависеть от того, год кого вы встречаете – Кролика или Кота

Астрологи отмечают, если вы считаете, что наступающий год будет годом Кролика, значит, на новогоднем столе должны преобладать блюда из овощей и фруктов, ведь кролик – абсолютный вегетарианец. И как рассказывают некоторые жительницы Актау, вполне возможно, у них на столах основным блюдом будет гусь с яблоками.

Килограмм мяса гуся на рынке в Актау стоит 4 тыс. тенге, а учитывая, что птица эта крупная, то один гусь обойдется в среднем в 14 000 тенге. На одного такого гуся уйдет примерно килограмм яблок (500 тенге).

Астрологи отмечают – на столе должен быть картофель, например, запеченный (1 кг картофеля – 230 тенге), а также овощи: помидоры, огурцы (по 400 тенге за полкило) и капуста (можно соленую). Один качан этого любимого лакомства кролика стоит около 300 тенге.

Также необходимы на столе и фрукты. Полкило мандаринов в Актау стоит 1000 тенге, столько же апельсинов – 500 тенге, гранаты – 1000 тенге, груши – 330 тенге за 0,5 кг. Также необходимым атрибутом стола станет разнообразная зелень: укроп, петрушка, кинза, шпинат и др. Всего за 5–6 пучков разнообразной зелени в Актау можно отдать около 1500 тенге.

Если же решено встречать год Кота, то на столе обязательно должны быть мясные и рыбные блюда. Настоящим украшением может стать запеченная семга. В Актау килограмм этой рыбы стоит 9300 тенге. Для маринада понадобятся по ложке горчицы и меда (100 тенге).

Но у мангистаусцев все же любимое блюдо – шашлык или бешбармак из осетрины. Цена за килограмм осетрины варьируется от 4500 до 5000 тенге. Даже небольшой осетр обойдется примерно в 18–20 тысяч тенге.

Можно также запечь форель – рыбка небольшая, но вкусная – в среднем одна штука обойдется в 8000 тенге. Можно сделать традиционную селедку под шубой.

Одна штука селедки – 1200 тенге, все необходимые для этого блюда овощи по 1 штуке обойдутся в 300 тенге, 2 яйца – 140 тенге и примерно 100 грамм майонеза – 150 тенге.

Блюдо, которое может подойти к любому новогоднему столу, это, конечно же, традиционный салат оливье. 300 г картофеля – 70 тенге, 1 морковь – 40 тенге, 4 яйца – 280 тенге, 300 г огурцов – 230 тенге, банка зеленого горошка – 440 тенге, вареная колбаса – 300 тенге, майонез – 150 тенге.

Без шампанского также не принято встречать Новый год. Бутылка игристого стоит 1800 тенге, а для тех, кто будет встречать Новый год трезвым, сок – по 600 тенге.

Итого, "кроличий" стол с одним блюдом из птицы обойдется в среднем 22 600 тенге, "кошачий" выйдет от 14 500 до 23 000 тенге.

Атыраусцы предпочитают традиционный стол, но с секретом

В отличие от жителей Актау в Прикаспии предпочитают отдавать дань традиционным блюдам.

Однако по давно устоявшейся традиции в приготовлении салата оливье в последние годы его главный ингредиент – колбасу – заменяют на отварное мясо утки. Так вкуснее намного. Еще одна популярная закуска под названием "Русская" – в новогоднюю ночь хорошо идет селедка с отварной картошкой, репчатым луком и консервированным горошком, немного приправленные растительным маслом.

В обязательном порядке на стол ставятся запеченные в духовке куриные голени, маринованные в майонезе, с добавлением баночных грибов. Если не превращать новогодний праздник в пир излишеств с красной и черной икрой, запеченной осетриной и заливным языком, то все равно выходит для кошелька недешево.

На небольшую компанию говяжьего мяса для бешбармака потребуется не менее 2 кг, это примерно 5500 – 6000 тенге. Для теста требуется килограммовый пакет муки высшего сорта около 400 – 500 тенге и 1 яйцо (упаковка – 570 тенге). Лука тоже нужно не менее килограмма – 156 тенге, картофеля – пары кило. Таким образом, бешпармак обойдется примерно в 6600 – 7200 тенге.

Для оливье нужно взять пекинскую утку, она стоит 3009 тенге за килограмм, вытягивает на 5400. Если брать вареную колбасу, то она в среднем стоит около 2500 тенге. Майонез – 380 граммов, нужно 2–3 упаковки, так как еще мариновать куриные голени, каждая по 619 тенге. Баночка консервированного зеленого горошка – 377– 430 тенге. Маринованные огурчики – 700-граммовая банка – 689 тенге. Килограмм моркови стоит 169 тенге, картофеля – 210 тенге. Десяток яиц – 550 тенге. В итоге обновленный оливье обойдется в 8388 тенге.

Пара килограммов куриных голеней стоит около 3000 тенге. Такое блюдо, запеченное в духовке, с учетом майонеза, и маринованных грибов стоимостью 1500 тенге за банку, выйдет чуть более 5000 тенге.

Свекольный салат с грецкими орехами, приправленный майонезом: 100 грамм грецких орехов стоят 500 тенге, 1 кг свеклы – 195 тенге, небольшая пачка майонеза – 400 тенге. Такой салат обойдется в 1095 тенге.

Свежие огурцы и помидоры стоят 1100 тенге и 1300 тенге, соответственно. Литровая бутылка растительного масла – не менее 1000 тенге. Для русской закуски килограмм сельди обойдется в 1910 тенге. Прибавим стоимость лука и зеленого горошка. Хлеба нужно не менее трех булок, про запас – 300 тенге.

Какой Новый год без мандаринов? Их выбор широкий, а цена начинается от 1040 тенге и выше доходит до 2340 тенге за килограмм. Средняя цена яблок – 700 тенге. Один ананас – 2600 тенге. Бутылка шампанского стоит около 6000 тенге. А 298 граммов торта "Бенто" – 1937 тенге.

Таким образом, наш новогодний стол выходит в сумму чуть более 40 000 тенге.

Алматинские шедевры

Средний чек новогоднего стола для небольшой семьи в Алматы выходит в 28 800 тенге. Причина в том, что некоторые ингредиенты в предпраздничные дни можно приобрести со значительной скидкой.

Так, к примеру, шампанское стоит от 1349 тенге до 5946 тенге, но по акции можно приобрести за 4519 тенге. 1,9-литровая упаковка сока стоит от 729 до 1419 тенге, по акции – от 415 до 935 тенге. Литровую бутыль минеральной воды по акции можно взять за 165 тенге.

Традиционный салат оливье обойдется в 3276 тенге. Для его приготовления можно купить палку мусульманской колбасы за 1155 тенге, банку зеленого горошка – от 339 до 565 тенге, 4 картофелины – за 79 тенге, яйца 10 штук – по 559 тенге. Маринованные огурцы – от 549 до 915 тенге и майонез – от 601 до 969 тенге за упаковку.

"Селедка под шубой" обойдется в 2174 тенге. Для этого потребуется 3 средних свеклы – за 120 тенге, 3 шт. моркови – 45 тенге, 3 штуки картофеля – 48 тенге, 240 г сельди за 795 тенге, одно куриное яйцо (упаковка в 10 шт. – 559 тенге); 0,5 кг лука – 60 тенге и майонез по акции 601 тенге.

Ингредиенты для салата "Цезарь" обойдутся в 6886 тенге. Здесь потребуются: куриное филе (от 1065 тенге), белый хлеб, сухари 100 г – 90 тенге, помидоры черри – 2748 тенге за кг, сыр – от 1200 тенге, перепелиные яйца – 1208 тенге, 80 г зеленого салата – 575 тенге.

На горячее можно приготовить манты. Блюдо обойдется в 3804 тенге. Для него необходимы: мука – 2 кг – от 905 тенге, по акции – 565 тенге; яйца 10 шт. – 559 тенге; фарш говядина – 2890 кг/ тенге, по акции – 2300 тенге; половина тыквы – 268 тенге, 5 шт. картофеля – 83 тенге, 2 головки лука – 23 тенге.

Чтобы стол не был пустым, можно купить и целую курицу и приготовить ее в гриле. Она обойдется в 2000 тенге.

И, наконец, фрукты. Килограмм яблок можно взять за 469 тенге/кг, по акции –399 тенге. Мандарины – 749 тенге /кг, по акции – 499 тенге. Бананы – 999 тенге/кг, по акции – 875 тенге. Апельсины – 949 тенге/кг, 795 тенге – по акции. Груша – 1129 тенге /кг. Виноград – 1049 тенге /кг.

Жители Шымкента всем блюдам предпочитают свой "беш"

В традиционное новогоднее меню шымкентцев чаще всего входят: всеми любимый бешбармак, оливье, сок, газировка и шампанское, а также десерт и ассорти из мясных изделий. Накрывать на стол мы будем на семью из пяти человек.

Для традиционного бешбармака нам понадобится 4 килограмма конины, килограмм казы, пол кило картошки, одна морковь, лук для подливы и жайма. При этом тесто для бешбармака можно сделать самому. Килограмм конины на рынках продают по 3500 тенге, только за мясо традиционного казахского блюда придется отдать 14 тысяч тенге, килограмм казы стоит 4500 тенге. Пол кило картошки горожанам обойдется в 110 тенге, одна морковь – в 50 тенге. Лук для подливы будет стоить 100 тенге, а две пачки жаймы – 700 тенге. В итоге, чтобы приготовить бешбармак, придется оставить на рынке 19 460 тенге.

Традиционный салат "оливье" на пять персон будет стоить 5240 тенге. Для салата нам понадобятся: 5 яиц, картошка – 5 штук, морковь – 4 штуки, горошек, соленые огурцы, майонез и небольшая палка вареной колбасы. Яйца стоят 60 тенге за штуку, за килограмм картофеля придется выложить 220 тенге, по сравнению с прошлым годом его цена снизилась на 70 тенге. Морковь в этом году стоит 200 тенге. Палка колбасы стоит в среднем 1500 тенге. За зеленый горошек (425 мл) придется выложить 720 тенге. Цена соленых огурцов подскочила до 1600 тенге, а 380 грамм майонеза – до 700 тенге.

Для ассорти нам понадобится килограмм конины без костей, рулет из конины, казы, а также колбаса. Килограмм конины и казы на рынках Шымкента стоит от 4500 тенге, рулет – от пяти тысяч. За копченую колбасу в среднем придется отдать от 2500 тенге. Так, мясное ассорти жителям Шымкента обойдется в 16 500 тенге.

Чтобы сэкономить, эксперты советуют покупать готовые десерты. Цены на торты в кондитерских Шымкента начинаются от 4450 тенге за килограмм и доходят в среднем до 7500 тенге. А вот двухлитровый яблочный сок стоит 790 тенге, газировка начинается от 670 тенге, за бутылку шампанского в среднем придется отдать 4500 тенге.

Тараз: новогодний стол без учета красной икры обойдется примерно в 54 тыс. тенге

Жители Тараза в большинстве своем выбирают стандартное меню на праздник: бешбармак и неизменные "селедку под шубой" и оливье. Поэтому индекс новогоднего стола мы высчитали с учетом этих традиционных блюд.

Итак, для бешбармака мы приобрели на рынке следующие продукты: конина с костями – 6,9 тыс. тенге, казы – 4,8 тыс. тенге, мука – 355 тенге/кг, лук – 70 тенге (2–3 средние луковицы), картофель – 100 тенге/0,5 кг. Итого: 12 255 тенге.

Для оливье нам понадобятся: картофель – 200 тенге/кг, морковь – 70 тенге/2 средние штуки, 3–4 соленых огурца – 124 тенге, яйца 5 штук – 300 тенге, банка зеленого горошка – 395 тенге, ветчина – 600 тенге/300 г, средняя пачка майонеза – 360 тенге. Итого: 2049 тенге.

"Селедка под шубой": селедка три тушки – 1150 тенге, картофель 1 кг – 200, столовая свекла 1 кг – 350 тенге, морковь 1 кг – 200 тенге, яйца 6 штук – 360 тенге, 3 средних луковицы – 75 тенге, майонез 1 большая пачка – 625 тенге. Итого: 2960 тенге.

Разнообразить меню решили "Греческим салатом". Приобрели 2 сладких перца – 960 тенге, 3 огурца – 700 тенге, 3 помидора – 700 тенге, банка маслин – 640 тенге, сыр тофу – 675 тенге, оливковое масло – 100 тенге, листья салата – 300 тенге, зелень – 150 тенге, лимон – 200 тенге. Итого: 4425 тенге.

Для нарезки потребуется полкило сыра за 2240 тенге, столько же копченой колбасы – 2150 тенге/0,5 кг, говяжий язык – 2500 тенге. Итого: 12 140 тенге.

Все ингредиенты для холодца (свиная рулька, свиные ножки, два куриных окорочка и кусок говядины на косточке плюс 4 пачки желатина) обошлись нам в 16 300 тенге.

Фруктовая корзинка: 2 кг яблок – 700 тенге, мандарины – 1000 тенге/2 кг, связка из 6 бананов – 1560 тенге. Итого: 3260 тенге.

К чаю купили полкило конфет – 3000 тенге. Приобрели напитки: блок лимонада "Буратино" – 2646 тенге, шампанское – 4745 тенге, спиртное – 5370 тенге. Итого: 12 761 тенге.

Кроме того, на столе будут маринованные огурчики и помидоры, самостоятельно заготовленные нынешним летом.

Таким образом, новогоднее застолье среднестатистической таразской семье обойдется в 54 405 тенге, не считая красной икры и других деликатесов. Возможно, кто-то сумеет сократить затраты за счет менее затратных блюд. К примеру, вместо "беша" приготовит жаркое или пельмени. Тогда стоимость меню будет на 5-7 тыс. тенге меньше. Кстати, 100-граммовая баночка натуральной лососевой икры в супермаркетах Тараза продается по 8210 тенге.

Семей: мандариновое настроение

16 133 тенге – на такую сумму можно накрыть новогодний стол в Семее для проводов 2022 года. Но это чек самого скромного застолья, которое можно назвать праздничным и новогодним.

Для расчета мы взяли самое скромное меню новогоднего стола в расчете на четырех членов одной семьи. В него вошли салаты оливье и "сельдь под шубой", куриный холодец, нарезка из полукопченой колбаски, курица, запеченная с картофелем на горячее, а также бюджетная бутылочка шампанского, сок, минеральная вода, хлеб двух сортов, мандарины и бананы на фрукты, а на чайный стол, собственно, чай и тортик.

Начнем по традиции,с оливье. Рецепт его прост и известен каждому. Палка отварной колбасы примерно такого веса, что нам и нужен для салата, в Семее стоит 1543 тенге, банка огурцов – 1175 тенге, баночка зеленого горошка – 512 тенге. За 4 яйца семейчане отдадут 220 тенге, а за полкило картошки – примерно 80 тенге. Еще 20 тенге будет стоить лук, 12 – морковка, заправка майонезом обойдется в 200 тенге за такое же количество соуса. Итого, стоимость оливье в Семее составит примерно 3762 тенге.

Теперь приступим к "селедке под шубой". Селедка семейчанам обойдется в 630 тенге, яйца – 110 тенге, картофель будет стоить около 63 тенге, свекла – 36 тенге, морковь – 23 тенге, лук – 20 тенге, заправка майонезом в этом салате обойдется семейному бюджету в 300 тенге. Подводя общий итог, подсчитаем, что общая стоимость салата в Семее обойдется в 1182 тенге.

На приготовление куриного холодца уйдет около 400 г курицы, 40 г моркови и 55 – лука. Учитывая, что на курицу семейчане потратят 439 тенге, на морковь – 5 тенге, а на луковицу – 11 тенге, эта холодная закуска будет стоить в конечном итоге 455 тенге.

На горячее блюдо в меню предусмотрена курица с запеченным картофелем. На их приготовление уйдет 1 кг курицы и 800 г картофеля, то есть 1096 тенге и 127 тенге, соответственно. Общая стоимость горячего на новогоднем столе в Семее составит 1223 тенге.

Остается подсчитать закуски, соки-фрукты и чайный стол. За 2 бутылки бюджетного шампанского в Семее отдадут 2912 тенге, 2 литра сока обойдутся в 1300 тенге, 2-литровая бутылка минералки – еще 272 тенге. Хлеб пшеничный стоит 152 тенге, а ржаной – 200 тенге за буханку. На мандарины в предновогодние праздники обычно скидка, их стоимость в Семее составила 895 тенге за кило, а вот бананы на 100 тенге дороже – 995 тенге. Тортик обойдется от 1500 тыс. тенге и выше, пачка чая (250 г) – 1285 тенге.

Подбивая дебет с кредитом, можно сказать, что новогодний стол в Семее можно накрыть, имея в кармане 16 133 тенге. Но это при условии, если хозяйки будут еще на этапе покупки продуктов четко отмеривать количество граммов, чтобы, как говорится, не переплачивать лишнего.

В Павлодаре Новый год подорожал на 10 тысяч тенге

В Павлодаре семья из четырех человек потратит на праздничный стол 29 000 тенге.

Национальный банк два года назад представил "индекс новогоднего стола" в регионах страны. Тогда оказалось, что павлодарцы потратили на праздник меньше всех. Согласно анализу финрегулятора, затраты семьи из четырех человек на новогодний ужин составляли 19 195 тенге. То есть с 2020 года новогоднее застолье подорожало на 10 000 тенге.

Главное блюдо – бешбармак – с учетом усредненных цен в супермаркетах, магазинах "у дома" и на рынке будет стоить 9192 тенге. Конину в Павлодаре продают по цене от 2800 до 3300 тенге, казы в оболочке – от 3200 тенге за кг. Цена на яйца составляет 520 тенге за один десяток, картофель – 150 – 160 тенге за кг, лук – 210 тенге. Килограмм муки высшего сорта продается в среднем по 310 тенге.

Для приготовления салата "оливье" понадобятся продукты на 2527 тенге. Дешевле "сельдь под шубой" – 1274 тенге. За минимальный набор фруктов из яблок, мандаринов, апельсинов и бананов (по 1 кг) придется выложить 4300 тенге. Безалкогольные газированные напитки, включая минеральную воду, можно приобрести за 1448 тенге. Алкогольные напитки отечественного производства обойдутся примерно в 3500 тенге – это шампанское и трехзвездочный коньяк.

Очень дорогими в этом году оказались конфеты и кондитерские изделия. В том числе, которые производятся в нашей стране. В расчеты мы включили объемы сладостей, исходя из потребностей одной семьи. Конфеты по 350 грамм пяти видов, 700 грамм вафель и две стандартные пачки печенья. Этот набор обошелся в 6375 тенге.

В итоге, с учетом всех расходов "индекс новогоднего стола" в Павлодаре, по нашим подсчетам, составил 29 122 тенге.

Костанай: праздник по минимуму – от 20 тыс. тенге

По самым скромным подсчетам, на небольшой новогодний стол для семьи из четырех человек костанайцам придется потратить от 20 тыс. тенге и выше. Для расчета были взяты два самых популярных салата, два горячих блюда, минимальная сырная и колбасная нарезка, сок, бутылка шампанского, фрукты и торт.

Среди салатов – "сельдь под шубой" и "оливье". На приготовление примерно 1500 грамм первого салата нужно по 250 грамм трех овощей. Цена кило картофеля в среднем 153 тенге, значит, 39 тенге, морковь выйдет на 23 тенге, свекла – на 40, лук 150 грамм – на 36 тенге. Три яйца – на 170 тенге, одна сельдь соленая весом примерно 400 грамм – на 550 тенге. С учетом того, что майонез потребуется как минимум в два салата, в расчет была взята упаковка товара весом 630 грамм за 835 тенге. Получилось, что на этот салат было затрачено майонеза на 417 тенге. В итоге готовый салат обошелся в 1275 тенге. А килограмм готовой "шубы" в супермаркете стоит 2700 тенге.

На любимец "оливье" потребуется 500 грамм картофеля – на 77 тенге, 400 грамм моркови – на 37 тенге, 6 яиц – на 339, 300 грамм докторской колбасы – 1230 тенге, майонез – 417 тенге, банка самого дешевого зеленого горошка – 389 тенге. Банка соленых огурцов с содержимым в 1 кг стоит от 571 тенге, для салата нужно 300 грамм, значит, в расчет берем 190 тенге. За килограмм готового "оливье" в супермаркете придется отдать 2950 тенге, а приготовленный дома весом в 1500 грамм обойдется в 2679 тенге.

Посчитаем два горячих блюда. Покупка тушки бройлера весом в 2 килограмма обойдется в 2640 тенге, а если ее запекать в духовке просто с луком и специями, то такое блюдо приблизится к 3000 тыс. тенге. Вторым горячим в расчет были взяты манты. На шесть порций понадобится 750 грамм муки, если брать ее по 210 тенге за килограмм, то получится 157 тенге, 500 грамм самого дешевого фарша обойдется в 845 тенге, а кто любит рубленые, тогда такой же объем мяса свинины – на 1000 тенге, 200 грамм лука – 27 тенге. Таким образом, шесть порций обойдутся от 1029 до 1184 тенге. Колбасная и сырная нарезки посчитаны по минимуму. Палочка полукопченой колбасы стоит от 1160 тенге, примерно 200 грамм голландского сыра от местного производителя – еще 678 тенге.

Что касается напитков, то литр сока в упаковке стоит от 550 тенге, если взять два разных вкуса или одну двухлитровую пачку, то цена будет от 1100 тенге. Стоимость бутылки вина начинается от 1390 тенге, шампанского – от 1225. Если брать хотя бы по килограмму яблок, мандарин, апельсинов и бананов, то получится следующая картина. Цена яблок – от 530 тенге, мандарин – от 580 до 1330, апельсины – в среднем 925 тенге и кило бананов – 930 тенге. В среднем на фрукты понадобится порядка 3385 тенге.

Если подвести итог, то для приготовления такого стола придется потратить 16 992 тенге. Из сладкого в расчет возьмем только один торт, средняя цена которого – 3 тыс. тенге. В результате получилось 20 тыс. тенге и понятно, что чем больше блюд, тем ценник праздника станет дороже.

Авторы: Таисия Колевид, Людмила Мельник, Кирилл Александров, Ирина Адылканова, Екатерина Гуляева, Карина Адильбекова, Жаксылык Аяулым, Светлана Новак



