Накрываем новогодний стол: в какую сумму обойдутся казахстанцам праздничные блюда

Какую сумму придется потратить на новогодние блюда и закуски с учетом нынешних цен в магазинах и на рынках – в материале Zakon.kz.

Новогодний стол сложно представить без знакомых традиционных блюд и продуктов: оливье, мандаринов, вкусного горячего и различных закусок. Ориентируясь на цены в интернет-магазинах, супермаркетах и рынках, мы подсчитали, в какую сумму может обойтись застолье в честь празднования 2025 года, на примере классических новогодних блюд.

Классика жанра – оливье

Оливье – обязательное блюдо в новогоднем меню для многих казахстанцев. Для традиционного оливье потребуются картофель, морковь, консервированный горошек, яйца, колбаса, маринованные огурцы, укроп и майонез. Усредненная стоимость ингредиентов выглядит следующим образом:

картофель – от 200 до 400 тенге за 1 кг;

морковь – от 100 до 200 тенге за 0,5 кг;

горошек консервированный – от 400 до 600 тенге за банку;

яйца – 300 тенге за 5 штук;

колбаса докторская – 1500 тенге за 0,5 кг;

маринованные огурцы – 1 тыс. тенге за банку;

майонез – 350-400 тенге за упаковку весом 200 г;

укроп – 150 тенге за небольшой пучок.

Фото: Freepik

Таким образом, салат оливье с расчетом примерно на 8-10 порций обойдется как минимум в 4 тыс. тенге.

Уточним, что цены на продукты могут существенно отличаться в зависимости от места покупки (интернет, супер и гипермаркеты, рынки, небольшие магазины) и конкретной торговой марки.

Мандарины – символ праздника

В 2024 году на прилавках магазинов и рынков представлен широкий ассортимент мандаринов из разных стран: Китай, Египет, Марокко, Пакистан и т. д. Цены на цитрусы варьируются в зависимости от сорта. Самые недорогие мандарины можно найти за 600 тенге, наиболее дорогие предложения достигают 1800 тенге за килограмм. Отметим, что дешевые мандарины можно найти на рынках и небольших базарах, в онлайн-магазинах оранжевые плоды стоят дороже, и, как правило, цена на них начинается от 1 тыс. тенге за килограмм.

Манты, птица, бешбармак – главные блюда застолья

В качестве главного новогоднего горячего многие казахстанцы выбирают манты, бешбармак, блюда из птицы. Нередко главным праздничным блюдом может быть и рыба.

Стоимость килограмма говяжьего мяса для мант в среднем составит от 2600 от 4 тыс. тенге. Можно купить готовый фарш за в среднем от 3 до 4 тыс. тенге. Также потребуется килограмм лука – 150-200 тенге, мука – 700-900 тенге за упаковку (2 кг). Таким образом, без учета специй и ингредиентов для теста, минимальные затраты на продукты для домашних мант составят около 4 тыс. тенге. Также можно купить и готовые замороженные манты, стоимость которых начинается от 1800 тенге за упаковку. Манты ручной лепки можно приобрести по цене от 3500 тенге.

Несколько дороже обойдется праздничный бешбармак с кониной. Так, за килограмм мяса придется отдать от 3 до 4 тыс. тенге, казы 4-5 тыс. тенге, жайма (сочни) – 400-500 тенге за упаковку 300 г и до 1000-1200 за кг макаронного изделия. Сюда же добавим килограмм лука за 150-200 тенге, морковь и картофель за 200- 400 тенге. Также можно заказать уже приготовленное блюдо на доставку в кафе или ресторане стоимостью от 6-7 тыс. за килограмм.

Более бюджетный вариант для горячего – запеченная курица. Стоимость тушки в среднем колеблется от 2500 до 3 тыс. тенге. С учетом овощей, специй и зелени общий бюджет блюда не превысит 4 тыс. тенге.

Отличным решением для новогоднего стола станет запеченная семга в соусе. Однако затраты на такой ужин могут быть заметно выше, чем на предыдущие блюда. Так, цена килограмма замороженных стейков из красной рыбы в среднем 10 тыс. тенге. Расходы на сливочный соус составят около 2 тыс. тенге (сливки, масло, сушеные травы, специи). Если в качестве гарнира к блюду выбрать цветную капусту или брокколи, то стоимость вырастет еще на 1500 тенге. Таким образом, на одно горячее из красной рыбы для трех-четырех человек придется потратить 13-14 тыс. тенге.

Дорогое удовольствие

Один из популярных праздничных продуктов к Новому году – красная икра. В этом году ее цена существенно выросла по сравнению с прошлым. Если в декабре 2023 года икру горбуши или кеты можно было приобрести по цене 35-40 тыс. тенге за килограмм, то в этом году стоимость продукта выросла до 55-60 тыс. тенге. Причем в специализированных магазинах цена килограмма красной икры достигает 70-80 тыс. тенге. Добавим, что, как правило, икру продают в упаковке по 200-500 грамм. Таким образом только за небольшую баночку качественной вкусной икры придется отдать 13-15 тыс. тенге.

Фото: Freepik

Также можно сделать выбор в пользу икры форели, чья стоимость ниже чем, на других видов икры – около 30 тыс. тенге за килограмм. Однако по сравнению с прошлым годом деликатес из этой рыбы также заметно подорожал. К примеру, полкилограмма икры форели год назад можно было купить за 10 тыс. тенге.

В качестве новогодней закуски можно рассмотреть бутерброды или нарезку из рыбы. Копченая или малосольная семга, или эсколар к новогодним бутербродам продается по цене 13-14 тыс. тенге за килограмм, или 5–7 тыс. тенге за стандартный кусок.

Стоимость обычной нарезки из твердого сыра и салями обойдется примерно в 3 тыс. тенге, из расчета 1500 тенге на каждый продукт весом 300–400 г. Для гурманов можно организовать сырную тарелку из мягких и твердых сортов, а также сыров с плесенью. Средняя стоимость такой закуски с четырьмя-пятью видами сыра, виноградом, медом и орехами составит 7-10 тыс. тенге.

Разумеется, новогодний стол с перечисленными выше дорогими продуктами может позволить себе не каждый казахстанец. Разнообразные закуски можно приготовить из овощей, курицы, консервов, крабовых палочек и т. д. Стоимость таких угощений будет в разы ниже.

Ранее Zakon.kz также поделился рекомендациями, какие блюда можно включить в праздничное меню и что следует учесть при сервировке стола.